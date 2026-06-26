İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta illerinde düzenlenen operasyonda 14 lüks araç ve 6 araç motoruna el konuldu.

Şüpheliler change yöntemiyle araç kimliklerini değiştirerek vatandaşlara satış yaparak yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç elde etti.

Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. İzmir merkezli 6 ilde, ağır hasarlı araçların kimliklerini çalıntı ve gümrük kaçağı lüks araçlara kopyalayarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

6 ilde ağır hasarlı araçların kimliklerini çalıntı ve gümrük kaçağı lüks araçlara kopyalayan 8 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. (Haberde yer alan görseller İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Ekiplerin uzun süreli teknik takip ve detaylı saha çalışmaları neticesinde, organize bir şebekenin ağır hasar almış ve trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların şasi ve motor kimlik bilgilerini, çalıntı veya ülkeye kaçak yollarla sokulmuş lüks araçlarla değiştirdikleri (change yöntemi) tespit edildi.

30 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin, sistematik bir biçimde sürdürdükleri bu yasa dışı faaliyetle söz konusu araçları masum vatandaşlara satarak yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.