İzmir merkezli 6 ilde lüks araç şebekesine eş zamanlı baskın: 8 gözaltı | 30 milyon TL işlem hacmi
İzmir merkezli 6 ilde ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı ve gümrük kaçağı lüks araçlara kopyalayarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 14 lüks araç ile yurt dışından kaçak yollarla getirildiği belirlenen 6 araç motoruna el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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- İzmir merkezli 6 ilde ağır hasarlı araçların kimliklerini çalıntı ve gümrük kaçağı lüks araçlara kopyalayan 8 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.
- Şüpheliler change yöntemiyle araç kimliklerini değiştirerek vatandaşlara satış yaparak yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç elde etti.
- İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta illerinde düzenlenen operasyonda 14 lüks araç ve 6 araç motoruna el konuldu.
- Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturma yürüttü.
- Gözaltına alınan A.A., F.A., E.Y., M.K., V.A., B.E.B., B.Y. ve S.Z. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. İzmir merkezli 6 ilde, ağır hasarlı araçların kimliklerini çalıntı ve gümrük kaçağı lüks araçlara kopyalayarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri savcılık koordinesinde nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlarına yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerin uzun süreli teknik takip ve detaylı saha çalışmaları neticesinde, organize bir şebekenin ağır hasar almış ve trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların şasi ve motor kimlik bilgilerini, çalıntı veya ülkeye kaçak yollarla sokulmuş lüks araçlarla değiştirdikleri (change yöntemi) tespit edildi.
30 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ
Şüphelilerin, sistematik bir biçimde sürdürdükleri bu yasa dışı faaliyetle söz konusu araçları masum vatandaşlara satarak yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.
Derinleştirilen soruşturma kapsamında; İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta illerinde bulunduğu tespit edilen şebekeye ait 14 farklı lüks araç ile ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 adet araç motoruna polis ekiplerince el konuldu.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Yapılan tespitlerin ardından düğmeye basan ekipler, 23 Haziran günü şüphelilerin İzmir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Baskınlarda A.A., F.A., E.Y., M.K., V.A., B.E.B., B.Y. ve S.Z. isimli 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.