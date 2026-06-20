Seferihisar’da rüşvet çarkı: Ağbaba'nın danışmanının "burs" savunması çöktü!
Milyonluk yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın "depremzede bursu" savunması, MASAK raporları ve çelişkili ifadelerle çöktü. Yarım milyonluk rüşvetin, 1,5 saat sonra milletvekilinin şahsi hesabına aktarıldığı belgelendi.
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- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 15 yıllık danışmanı Özlem Akyılmaz, İzmir Seferihisar Belediyesi'ndeki milyonluk rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- Gazeteci Evrim Ataman, İyonya Konakları'na iskan verilmesi karşılığında alınan rüşvetin 500 bin TL'lik kısmını Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla Özlem Akyılmaz'ın hesabına gönderdiğini itiraf etti.
- Akyılmaz hesabına gelen 500 bin TL'yi depremzede öğrencilere burs olarak açıkladı ancak para 1,5 saat sonra Veli Ağbaba'nın şahsi hesabına transfer edildi.
- Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, Akyılmaz'a gönderdiği 500 bin TL'nin depremzede bursu değil seçim çalışmaları için olduğunu ifade etti.
- Akyılmaz, Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesaplarını yönettiği ve özel fotoğrafları olduğu gerekçesiyle cep telefonu şifresini polise vermedi.
CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ni sarsan milyonluk rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının odağındaki isim olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 15 yıllık danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savcılık ve emniyet ifadeleri ortaya çıktı. MASAK raporlarıyla köşeye sıkışan Akyılmaz'ın, şaibeli para trafiğini maskelemek için sığındığı savunmalar ise dosyadaki delillerle tek tek çürüdü.
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarıyla köşeye sıkışan Akyılmaz; hesabına giren kaynağı belirsiz parayı "Malatya'daki depremzedelere burs" bahanesiyle aklamaya çalıştı. Ancak Akyılmaz'ın savunmasındaki akılalmaz çelişkiler ve suç ortaklarının ifadeleri, bu kılıfı anında çürüttü.
İşte Takvim'in ulaştığı ifade tutanaklarında yer alan tarihi çelişkiler ve savunmayı çürüten gerçekler:
"TANIMIYORUM" DEDİĞİ ŞAHISTAN YARIM MİLYON TL
Soruşturmanın kilit itirafçısı gazeteci Evrim Ataman, Seferihisar'daki "İyonya Konakları"na iskan verilmesi karşılığında alınan rüşvetin 500 bin TL'lik kısmını, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla Akyılmaz'ın hesabına gönderdiğini itiraf etmişti.
Akyılmaz ise ifadesinde Ataman'ı, müteahhit Sönmez Budak'ı ve Pehlivan'ı "kesinlikle tanımadığını" iddia etti. Tanımadığı bir kişiden gelen yarım milyon lirayı sorgulamadan kabul etmesini ise "Depremzede öğrencilere burs gönderdiğini hatırlıyorum" diyerek hayatın olağan akışına aykırı bir bahane ile savundu.
BURS PARASI 1,5 SAAT SONRA VEKİLİN ŞAHSİ HESABINDA
MASAK kayıtları, sözde "depremzede bursu" olarak gelen 500 bin TL'nin, yalnızca 1,5 saat sonra doğrudan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın şahsi banka hesabına transfer edildiğini ortaya çıkardı.
Akyılmaz bu durumu, "Veli Bey'in bankacılık işlemlerini ben kendi telefonumdan yaparım. Parayı PTT üzerinden öğrencilere yükledim, limit yetmeyince Veli Ağbaba'nın yüksek limitli kredi kartını kullandım, parayı da bu yüzden onun hesabına aktardım" sözleriyle açıklamaya çalıştı. Ancak paranın neden resmi bir vakıf yerine vekilin şahsi hesabına aktarıldığı sorusu yanıtsız kaldı.
KENDİ PARTİLİSİ YALANLADI: "BURS DEĞİL, SEÇİM FİNANSMANI"
Akyılmaz'ın "burs" savunmasına en büyük darbe, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'dan geldi. Nermin Günay'ın da Akyılmaz'a 500 bin TL gönderdiği saptandı.
Akyılmaz bu paraya da "burs" derken, Nermin Günay ifadesinde parayı eşi ve oğlunun talebi üzerine "seçim çalışmaları, araç kiralama ve seçim ofisi giderleri" için gönderdiğini itiraf ederek Akyılmaz'ı yalanladı.
TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ
Delillerin odağındaki cep telefonunun şifresini polise vermekten kaçınan Akyılmaz, gerekçe olarak "Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesaplarını yönetiyorum ve özel fotoğraflarım var" bahanesine sığındı. Bu direnç, telefonda başka rüşvet kayıtlarının da olduğu şüphesini artırdı.
SAVUNMA MASAK RAPORUNA ÇARPTI
Akyılmaz'ın avukatı Murat Aydın'ın, müvekkilinin kamu görevlisi olmadığını öne sürerek "Hiç kimse rüşvet olan bir parayı taksitle veya banka havalesiyle vermez" şeklindeki savunması ise resmi MASAK raporlarına çarptı. Raporlar, para trafiğini kuruşu kuruşuna belgeleyerek rüşvetin izini net bir şekilde ortaya koydu.