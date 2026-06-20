BURS PARASI 1,5 SAAT SONRA VEKİLİN ŞAHSİ HESABINDA MASAK kayıtları, sözde "depremzede bursu" olarak gelen 500 bin TL'nin, yalnızca 1,5 saat sonra doğrudan CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın şahsi banka hesabına transfer edildiğini ortaya çıkardı. Akyılmaz bu durumu, "Veli Bey'in bankacılık işlemlerini ben kendi telefonumdan yaparım. Parayı PTT üzerinden öğrencilere yükledim, limit yetmeyince Veli Ağbaba'nın yüksek limitli kredi kartını kullandım, parayı da bu yüzden onun hesabına aktardım" sözleriyle açıklamaya çalıştı. Ancak paranın neden resmi bir vakıf yerine vekilin şahsi hesabına aktarıldığı sorusu yanıtsız kaldı.

KENDİ PARTİLİSİ YALANLADI: "BURS DEĞİL, SEÇİM FİNANSMANI" Akyılmaz'ın "burs" savunmasına en büyük darbe, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'dan geldi. Nermin Günay'ın da Akyılmaz'a 500 bin TL gönderdiği saptandı. Akyılmaz bu paraya da "burs" derken, Nermin Günay ifadesinde parayı eşi ve oğlunun talebi üzerine "seçim çalışmaları, araç kiralama ve seçim ofisi giderleri" için gönderdiğini itiraf ederek Akyılmaz'ı yalanladı.

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ Delillerin odağındaki cep telefonunun şifresini polise vermekten kaçınan Akyılmaz, gerekçe olarak "Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesaplarını yönetiyorum ve özel fotoğraflarım var" bahanesine sığındı. Bu direnç, telefonda başka rüşvet kayıtlarının da olduğu şüphesini artırdı.