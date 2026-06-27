Adalar Belediye Başkan Vekili CHP'li Medine Pamuk oldu

Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Medine Pamuk seçildi.

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat yolsuzluk soruşturması kapsamından tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.

Akpolat'ın yerine Adalar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu'nda toplandı.

Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katıldı.

CHP Grubu, belediye başkan vekilliği için meclis üyesi Medine Pamuk'u, AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türkyılmaz'ı aday çıkardı.

Yapılan ilk tur oylamada Pamuk 5 oy alırken, Kemal Türkyılmaz 1 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamada ise Pamuk 5 oy alırken, Türkyılmaz 2 oy aldı. Üçüncü turda oylamada da aynı sonuçlar çıktı.

Pamuk ve Akpolat

BAŞKAN VEKİLİ MEDİNE PAMUK OLDU

İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamazken, oylamada dördüncü tura geçildi.

Dördüncü tur oylamada da Türkyılmaz 2 oy alırken, 5 oy alarak çoğunluğu sağlayan Medine Pamuk belediye başkan vekili seçildi.

MEDİNE PAMUK KİMDİR

1959 yılında Sivas'ta doğan Medine Pamuk mevcut CHP Adalar İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapıyordu. Evli olan pamuk iki çocuk annesdir.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel