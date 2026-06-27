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Adalar Belediye Başkan Vekili CHP'li Medine Pamuk oldu

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul Adalar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere Büyükada’da olağanüstü toplandı. CHP ve AK Parti gruplarının yarıştığ, dördüncü tura kadar uzayan kritik oylamada salt çoğunluğu elde eden CHP’li Meclis Üyesi Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi.

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Adalar Belediye Başkan Vekili CHP'li Medine Pamuk oldu

Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Medine Pamuk seçildi.

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat yolsuzluk soruşturması kapsamından tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı.

CHP’li belediyelerde rüşvet sarmalı: Ali Ercan Akpolat ve Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldıCHP’li belediyelerde rüşvet sarmalı: Ali Ercan Akpolat ve Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı
CHP’li belediyelerde rüşvet sarmalı: Ali Ercan Akpolat ve Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı

Akpolat'ın yerine Adalar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu'nda toplandı.

Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katıldı.

Adalar Belediye Başkan Vekili CHP'li Medine Pamuk oldu-1

CHP Grubu, belediye başkan vekilliği için meclis üyesi Medine Pamuk'u, AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türkyılmaz'ı aday çıkardı.

Yapılan ilk tur oylamada Pamuk 5 oy alırken, Kemal Türkyılmaz 1 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamada ise Pamuk 5 oy alırken, Türkyılmaz 2 oy aldı. Üçüncü turda oylamada da aynı sonuçlar çıktı.

Pamuk ve AkpolatPamuk ve Akpolat

BAŞKAN VEKİLİ MEDİNE PAMUK OLDU
İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamazken, oylamada dördüncü tura geçildi.

Dördüncü tur oylamada da Türkyılmaz 2 oy alırken, 5 oy alarak çoğunluğu sağlayan Medine Pamuk belediye başkan vekili seçildi.

MEDİNE PAMUK KİMDİR

1959 yılında Sivas'ta doğan Medine Pamuk mevcut CHP Adalar İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapıyordu. Evli olan pamuk iki çocuk annesdir.

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Adalar Belediye Başkan Vekili CHP'li Medine Pamuk oldu-3 Adalar Belediye Başkan Vekili CHP'li Medine Pamuk oldu-4 Adalar Belediye Başkan Vekili CHP'li Medine Pamuk oldu-5
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