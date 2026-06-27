Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Umut Altaş ABD'de hakim karşısında
Türkiye'yi derinden sarsan Gülistan Doku dosyasında yeni bir aşamaya geçildi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş, ilk kez Amerikan mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı soruşturma kapsamında dosya cinayet soruşturmasına dönüşürken, çok sayıda şüpheli tutuklandı, teknik deliller yeniden incelendi ve Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- Tunceli'de 2019'da kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması cinayet soruşturmasına dönüştürüldü ve 17 şüpheli gözaltına alındı.
- Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
- ABD'de gözaltına alınan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş ilk kez Amerikan mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
- Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel suç delillerini yok etme ve resmi belgeyi gizleme suçlarından tutuklandı.
- Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu koordinasyonunda Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'yi derinden sarsan Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Beş yılı aşkın süredir kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması, yeniden başlatılan kapsamlı inceleme sonucunda cinayet soruşturmasına dönüşürken, dosyada hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş, ilk kez Amerikan mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor.
DOSYA YENİDEN AÇILDI, ÖZEL EKİP KURULDU
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2024 Haziran Kararnamesi ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla Gülistan Doku dosyası yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri'nden (JASAT) oluşan özel ekip kuruldu.
Ekipler tarafından Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ile kaybolduğu güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı. Soruşturma kapsamında 67'si ana arter olmak üzere 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü tek tek incelendi.
İncelemelerde Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye geliş ve ayrılış anları ile daha sonra öğretmenine gidişine ilişkin yeni görüntüler de dosyaya eklendi. Başsavcılık ve özel ekip, görüntüleri saniye saniye inceleyerek Doku'nun akıbetini araştırdı.
KAYIP DOSYASI CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNÜŞTÜ
Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında HTS ve PTS çalışmaları yürütüldü. Elde edilen bulgular doğrultusunda 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Dosyada şüpheli olarak yer alan ve ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş, kısa süre sonra ABD güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklandı. Şüphelinin Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç ise sürüyor.
VALİNİN OĞLU DA TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışması sonucu Gülistan Doku ile son teması bulunduğu belirlenen dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu ise "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklandı.
Ferhat Güven de Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle "yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DÖNEMİN VALİSİ DE TUTUKLANDI
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınarak Tunceli'ye getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçundan tutuklandı.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklandı.
Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu S.G. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınan bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
GÜLİSTAN'IN CANSIZ BEDENİ HALA ARANIYOR
Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi.
JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonunda Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, daraltılmış baz verileri ve şüpheli noktalar üzerinden belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıyor. Kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli bölgeler detaylı şekilde inceleniyor.
TELEFON SİNYALLERİ AYNI NOKTAYI İŞARET ETTİ
Dosyadaki teknik verilere göre Gülistan Doku'nun telefonu ile Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın telefonları 27 Aralık 2019'da Gençlik Merkezi civarında aynı anda sinyal verdi.
Ayrıca Doku'nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde Mustafa Türkay Sonel, Umut Altaş, Erdoğan Elaldı ve Şükrü Eroğlu'nun telefonlarının aynı bölgede sinyal verdiği tespit edildi.
Baz istasyonu kayıtlarına göre Umut Altaş'ın telefonu Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde saat 19.28 ile 21.36 arasında bulunurken, saat 22.08'den itibaren Mustafa Türkay Sonel ile Şükrü Eroğlu'nun da aynı bölgeye gelerek Altaş ile buluştuğu belirlendi.
ABD'DE İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Türkiye'ye iade süreci devam eden Umut Altaş, ABD'de bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Amerikan göçmenlik hukukunda "Master Hearing" olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi.
Duruşmada Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulanırken, hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme, yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi.