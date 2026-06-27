Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Umut Altaş ABD'de hakim karşısında

ABD'de gözaltına alınan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş ilk kez Amerikan mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç ise devam ediyor.

Türkiye'yi derinden sarsan Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Beş yılı aşkın süredir kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması, yeniden başlatılan kapsamlı inceleme sonucunda cinayet soruşturmasına dönüşürken, dosyada hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş, ilk kez Amerikan mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Gülistan Doku davasında yeni bir gelişme yaşandı (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

DOSYA YENİDEN AÇILDI, ÖZEL EKİP KURULDU

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2024 Haziran Kararnamesi ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla Gülistan Doku dosyası yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri'nden (JASAT) oluşan özel ekip kuruldu.

Ekipler tarafından Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ile kaybolduğu güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı. Soruşturma kapsamında 67'si ana arter olmak üzere 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü tek tek incelendi.

İncelemelerde Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye geliş ve ayrılış anları ile daha sonra öğretmenine gidişine ilişkin yeni görüntüler de dosyaya eklendi. Başsavcılık ve özel ekip, görüntüleri saniye saniye inceleyerek Doku'nun akıbetini araştırdı.