Bursa'da Daltonlar adını kullanan şebekeye operasyon! 7 şüpheli tutuklandı

Operasyonda şüphelilerin saldırı sonrası barut artığı bulunan kıyafetleri ve boş kovanları sakladıkları, bu materyallerin konakladıkları ikametin yakınında ele geçirildiği belirlendi.

Yurt dışında olduğu belirlenen örgüt lideri hakkında Türkiye'ye getirilmesi için kırmızı bülten çıkarılması işlemi başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Daltonlar suç örgütü adını kullanarak kira anlaşmazlığı nedeniyle vatandaşları tehdit eden ve 15-16 Haziran tarihlerinde aynı evi iki gün üst üste kurşunlayan şebekeye özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde "Daltonlar" suç örgütünün adını kullanarak vatandaşları tehdit ettiği ve iki gün üst üste aynı evi kurşunladığı iddia edilen şüphelilere yönelik şafak vakti özel harekat destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Kurşunladıkları evin görüntüsünü kaydedip sosyal medyada paylaşan ve "Bu daha uyarı bir daha el bombasıyla geleceğiz" diyen şebeke üyeleri şafak vakti baskınla ne yapacağını şaşırdı.

Bursa merkezli "Daltonlar" operasyonunda 7 tutuklama