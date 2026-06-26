Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 14 tutuklama, 18 kadın kurtarıldı
Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teknik takiple çökertilen çetenin ininde, fuhuş trafiğinin tutulduğu hesap ajandası ele geçirildi.
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- Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
- Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı şafak operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.
- Operasyonlarda insan ticareti ve fuhuş suçlamalarıyla ilgili çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.
- Çetenin mağduru olan 18 kadın kurtarılırken, 21 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
- Mahkemede 14 şüpheli tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, suç örgütlerine geçit vermiyor. Tam 2 ay boyunca büyük bir gizlilikle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı şafak operasyonları düzenledi.
İNLERİNDEN SİLAHLAR ÇIKTI
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 'İnsan ticareti', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlamalarıyla 21 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda ise suçun boyutunu gözler önüne seren materyaller ele geçirildi:
- 1 adet kurusıkı tabanca,
- 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 25 fişek,
- Fuhuş trafiğinin ve paraların kaydedildiği şifreli hesap ajandası,
- Çok sayıda dijital materyal ve doküman.
14 ÇETE ÜYESİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARKASINDA!
Operasyonun en teselli verici kısmı ise çetenin pençesine düşen 18 mağdur kadının sağ salim kurtarılması oldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 21 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan fuhuş çetesinden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.