Ankara'da 27 Haziran trafik düzenlemesi! Ankaray durağı da kapanacak

26 Haziran saat 23.59'dan itibaren Anıt Caddesi ve bağlantı yolları ihtiyaç halinde trafiğe kapatılabilecek.

Trafik düzenlemesi kapsamında bazı cadde ve bağlantı yolları geçici süreyle araç trafiğine kapatılacak.

Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ihtiyaç duyulması halinde 26 Haziran saat 23.59'dan itibaren Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ile bu güzergâha açılan tüm yollar araç trafiğine kapatılabilecek.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 27 Haziran'da Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle kentte uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, alınacak emniyet tedbirleri kapsamında bazı cadde ve bağlantı yolları geçici süreyle araç trafiğine kapatılacak, Anadolu Meydanı Ankaray Durağı da belirli saatler arasında hizmet vermeyecek.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 27 Haziran'da Anadolu Meydanı'nda etkinlik nedeniyle trafik düzenlemesi yapılacağını açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?



27 Haziran'da saat 12.00'den etkinliğin sona ereceği saate kadar; GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasındaki kısmı, Doğol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki kesimi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesi bağlantı yan varyantları, Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü ile Celal Bayar Bulvarı ve Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantı yan yolları çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri tavsiye edilirken, Anadolu Meydanı Ankaray Durağı'nın da 27 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'ten etkinlik bitimine kadar yolcu kullanımına kapalı olacağı bildirildi.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel