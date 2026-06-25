Tam 18 yıl sonra her şey ortaya çıktı! Kayıp olarak aranan Naciye A'nın cinayete kurban gittiği belirlendi: 7 gözaltı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A.’nın, aynı yıl İzmir’in Karabağlar ilçesinde planlı bir cinayete kurban gittiği ve cansız bedeninin Torbalı'ya bırakıldığı ortaya çıktı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; İzmir merkezli İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla olayla bağlantılı 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- 2008 yılında Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaybolan Naciye A.'nın İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığı 18 yıl sonra ortaya çıkarıldı.
- Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir ve Aydın İl Emniyet Müdürlükleri ile istihbarat birimlerinin yürüttüğü soruşturma sonucu cinayet aydınlatıldı.
- İzmir, İstanbul ve Aydın illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda cinayetle bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.
- Emniyet birimleri teknik ve fiziki takip, iletişim kayıtları ve saha araştırmaları ile cinayetin detaylarını ortaya çıkardı.
- İçişleri Bakanlığı kaynakları operasyonda görev alan polisleri ve adli mekanizmayı tebrik etti.
Emniyet birimlerinin titiz takibi sayesinde, yıllar önce karanlıkta kalan faili meçhul bir dosya daha gün yüzüne çıkarıldı ve adalet yerini buldu. 2008 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Naciye A. dosyasını yeniden masaya yatıran ekipler, olayın arkasındaki gerçeği araladı. Yapılan derinlemesine incelemele sonucu, planlı bir cinayete kurban gittiğini net bir şekilde ortaya koydu.
18 YILLIK SIRRI ÖZEL EKİPLER ÇÖZDÜ
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonun arkasında çok yönlü bir güvenlik iş birliği yer aldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri geçmişe dönük tüm ipuçlarını yeniden birleştirdi. Yapılan saha araştırmaları, teknik ve fiziki takip ile iletişim kayıtlarının tespiti sonucunda, vahşi cinayetin yol haritası deşifre edildi.
ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Elde edilen deliller ve yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olduğu tespit edilen zanlıların adresleri tek tek belirlendi. Düğmeye basan emniyet güçleri, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Aydın illerinde önceden belirlenen hedeflere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Baskınlarda olayla ilişiği bulunan 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
KAYIP DOSYASINDAN CİNAYETE
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte kan donduran detaylar da netlik kazandı. 12 Temmuz 2008'de Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaybolduğu ihbar edilen Naciye A.'nın, aslında aynı yıl içinde İzmir'in Karabağlar ilçesinde vahşice katledildiği belirlendi. Katil zanlılarının cinayetin ardından genç kadının cansız bedenini gizlemek amacıyla Torbalı ilçesi sınırlarına bıraktığı tespit edildi. Yıllar süren sessizliği bozan emniyet güçlerinin bu başarısı takdir toplarken, İçişleri Bakanlığı kaynakları da operasyonda emeği geçen kahraman polisleri ve adli mekanizmaları tebrik etti.