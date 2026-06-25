Tam 18 yıl sonra her şey ortaya çıktı! Kayıp olarak aranan Naciye A'nın cinayete kurban gittiği belirlendi: 7 gözaltı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 2008 yılında Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaybolan Naciye A.'nın İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığı 18 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir ve Aydın İl Emniyet Müdürlükleri ile istihbarat birimlerinin yürüttüğü soruşturma sonucu cinayet aydınlatıldı.

İzmir, İstanbul ve Aydın illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda cinayetle bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet birimleri teknik ve fiziki takip, iletişim kayıtları ve saha araştırmaları ile cinayetin detaylarını ortaya çıkardı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları operasyonda görev alan polisleri ve adli mekanizmayı tebrik etti.

Emniyet birimlerinin titiz takibi sayesinde, yıllar önce karanlıkta kalan faili meçhul bir dosya daha gün yüzüne çıkarıldı ve adalet yerini buldu. 2008 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Naciye A. dosyasını yeniden masaya yatıran ekipler, olayın arkasındaki gerçeği araladı. Yapılan derinlemesine incelemele sonucu, planlı bir cinayete kurban gittiğini net bir şekilde ortaya koydu.