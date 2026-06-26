Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit edenlere ceza yağdı! 5 sanık suçlu bulundu
İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanık hakkında karar açıklandı. Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi, tehdit suçundan bir sanığa 5 yıl, diğer sanığa ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca farklı suçlardan 3 sanığı daha hapis cezasına çarptırırken, 4 sanık hakkında beraat kararı verdi.
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- İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanık hakkında Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi karar verdi.
- Sanık Ömer Faruk Ay tehdit suçundan 5 yıl, suça sürüklenen çocuk Y.T. ise aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Sanık Alaa Faysal halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 1 yıl 3 ay, Ömer Can Özdoğan kişisel verileri hukuka aykırı yayma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.
- Sanık Burak Türk suç işlemeye alenen tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.
- Sanıklar Abdülsamet Erdoğan, Ferhat Karadağ, Sevgi Timur ve Ömer Can Derin hakkında beraat kararı verildi.
İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanık hakkında karar çıktı.
Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara çeşitli suçlardan hapis cezaları verirken, 4 sanığın ise beraatine hükmetti.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
5 YIL HAPİZ CEZASI
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Faruk Ay'ı "tehdit" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Aynı suç yönünden suça sürüklenen çocuk Y.T. hakkında ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
FARKLI SUÇLARDAN HAPİS CEZALARI
Mahkeme, sanık Alaa Faysal'ı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıl 3 ay, sanık Ömer Can Özdoğan'ı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçundan 2 yıl 1 ay, sanık Burak Türk'ü ise "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.
4 SANIK BERAAT ETTİ
Mahkeme, sanıklar Abdülsamet Erdoğan, Ferhat Karadağ, Sevgi Timur ve Ömer Can Derin hakkında ise beraat kararı verdi.