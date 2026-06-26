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Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit edenlere ceza yağdı! 5 sanık suçlu bulundu

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanık hakkında karar açıklandı. Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi, tehdit suçundan bir sanığa 5 yıl, diğer sanığa ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca farklı suçlardan 3 sanığı daha hapis cezasına çarptırırken, 4 sanık hakkında beraat kararı verdi.

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Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit edenlere ceza yağdı! 5 sanık suçlu bulundu
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  • İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanık hakkında Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi karar verdi.
  • Sanık Ömer Faruk Ay tehdit suçundan 5 yıl, suça sürüklenen çocuk Y.T. ise aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • Sanık Alaa Faysal halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 1 yıl 3 ay, Ömer Can Özdoğan kişisel verileri hukuka aykırı yayma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.
  • Sanık Burak Türk suç işlemeye alenen tahrik suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.
  • Sanıklar Abdülsamet Erdoğan, Ferhat Karadağ, Sevgi Timur ve Ömer Can Derin hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanık hakkında karar çıktı.

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara çeşitli suçlardan hapis cezaları verirken, 4 sanığın ise beraatine hükmetti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanık hakkında Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi karar verdi.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanık hakkında Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi karar verdi.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

5 YIL HAPİZ CEZASI

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Faruk Ay'ı "tehdit" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Aynı suç yönünden suça sürüklenen çocuk Y.T. hakkında ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit edenlere ceza yağdı! 5 sanık suçlu bulundu-3

FARKLI SUÇLARDAN HAPİS CEZALARI

Mahkeme, sanık Alaa Faysal'ı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıl 3 ay, sanık Ömer Can Özdoğan'ı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçundan 2 yıl 1 ay, sanık Burak Türk'ü ise "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Ömer Faruk Ay tehdit suçundan 5 yıl, suça sürüklenen çocuk Y.T. ise aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Sanık Ömer Faruk Ay tehdit suçundan 5 yıl, suça sürüklenen çocuk Y.T. ise aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, sanıklar Abdülsamet Erdoğan, Ferhat Karadağ, Sevgi Timur ve Ömer Can Derin hakkında ise beraat kararı verdi.

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