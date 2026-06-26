FARKLI SUÇLARDAN HAPİS CEZALARI

Mahkeme, sanık Alaa Faysal'ı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıl 3 ay, sanık Ömer Can Özdoğan'ı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçundan 2 yıl 1 ay, sanık Burak Türk'ü ise "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.