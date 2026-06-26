Sağlıkta yerli ve milli güç! Yerli kalp-akciğer makinesi ile ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi

ASELSAN'A TEŞEKKÜR Başhekimden ASELSAN'a, mühendislerden sağlık çalışanlarına kadar emeği bulunan tüm ekibe teşekkür eden Memişoğlu, bir araya gelindiğinde, birlikte hareket edildiğinde, başarılamayacak hiçbir şey olmayacağına inandıklarını ifade etti.

Bu büyük gurur tablosunun mimarı olan, gece gündüz demeden çalışan mühendislerimize, fedakârca görev yapan hekimlerimize ve tüm sağlık ordumuza şükranlarımı sunuyorum.

Bakan Memişoğlu, ameliyatında yerli kalpakciğer makinesi ilk kez kullanılan hastayı ziyaret etti.

Türkiye'nin sağlıkta, dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacağını vurgulayan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna çalışıyoruz. Ama bizim çalışmamız esasında buradaki arkadaşların başarısı ve yeteneği sayesinde. Onların hizmetkarı olarak çalışıyoruz. Onlar gerçekten kahramanlarımız bizim. Mühendisinden doktoruna, hekimine, sağlık çalışanına kadar. Onlar bir araya geldikleri zaman dünyanın en teknolojik cihazını yerli olarak üretebiliyorlar ve bugün de hastamızda bunu kullanarak hastamıza şifa veriyorlar."

"HER YERDE KALP AMELİYATLARI, KALP ANJİYOLARI YAPILABİLİYOR"

Ülke olarak her zaman iyiliğin ve doğruluğun tarafında yer aldıklarını dile getiren Memişoğlu, Türk milletinin nerede bir ihtiyaç sahibi ve mağdur varsa ona yardım etmek için koştuğunu kaydetti.

HER YERDE KALP AMELİYATLARI YAPILABİLİYOR



Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kalp ameliyatlarının yapılabileceğini aktaran Memişoğlu, "Hakkari'den İstanbul'a, İzmir'den Trabzon'a kadar her yerde kalp ameliyatları, kalp anjiyoları yapılabiliyor." ifadesini kullandı.