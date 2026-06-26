Sağlıkta yerli ve milli güç! Yerli kalp-akciğer makinesi ile ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi
ASELSAN tarafından geliştirilen, yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM", Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında ilk kez başarıyla kullanılarak klinik kullanıma alındı. Ameliyat olan hastayı ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalara bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tarihî bir ana şahitlik ediyoruz!" ifadelerini kullandı. Memişoğlu, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonuyla Türkiye Yüzyılı’nı sağlıkta teknolojinin zirvesine taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.
Hızlı Özet Göster
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ASELSAN tarafından üretilen yerli kalp-akciğer makinesi LIFELINE HLM ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
- Koroner arter hastalığı tanısı bulunan 51 yaşındaki Bülent Yeniay'a yerli cihazla koroner arter bypass ameliyatı yapıldı.
- Yerli kalp-akciğer makinesinin hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından yürütüldü.
- Memişoğlu, cihazın kullanıcı dostu arayüzü ve hassas kontrol sistemleriyle farklı hastanelerde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.
- Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin Hakkari'den İstanbul'a kadar her yerde kalp ameliyatları ve anjiyoları yapılabildiğini ifade etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlıkta Türkiye Yüzyılı'nı yaşamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz." dedi.
Yerli kalp-akciğer makinesiyle ameliyat başarıyla yapıldı
Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk kez yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM" kullanılarak ameliyat edilen Bülent Yeniay'ı ziyaret etti, doktorlardan hastanın sağlık durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
GURUR GÜNÜ
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bugün kendileri için gurur günü yaşandığını, Türk tıp ve sağlık sanayisi açısından bunun önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.
Memişoğlu, ASELSAN tarafından yerli olarak üretilen ve mühendislerle hekimlerin ortak çalışması sonucu yaklaşık 5-6 ay önce hayvan deneylerini tamamlayan yerli kalp-akciğer makinesiyle Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk ameliyatın gerçekleştirildiğini söyledi.
CİHAZ YERLİ MEKAN YERLİ HASTA YERLİ
Bugün de ameliyat olan hastayı ziyaret ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "Cihaz yerli, mekan yerli, hasta yerli. Türkiye sağlık sanayisinde artık yavaş yavaş ipuçlarını verdiği başarılara başlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlıkta Türkiye Yüzyılı'nı yaşamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz." diye konuştu.
TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ
Sosyal medyadan da "Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz!" ifadeleriyle bir paylaşım yapan Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımız ve ASELSAN iş birliğiyle, tamamen yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Bu tarihî operasyonun ardından hastamızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın'ın liderliğinde, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla Türkiye Yüzyılı'nı sağlıkta teknolojinin zirvesine taşımaya kararlıyız.
Bu büyük gurur tablosunun mimarı olan, gece gündüz demeden çalışan mühendislerimize, fedakârca görev yapan hekimlerimize ve tüm sağlık ordumuza şükranlarımı sunuyorum.
İlk yerli üretim cihazımızla sağlığına kavuşan değerli hastamıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum. Üreten Sağlık"
ASELSAN'A TEŞEKKÜR
Başhekimden ASELSAN'a, mühendislerden sağlık çalışanlarına kadar emeği bulunan tüm ekibe teşekkür eden Memişoğlu, bir araya gelindiğinde, birlikte hareket edildiğinde, başarılamayacak hiçbir şey olmayacağına inandıklarını ifade etti.
Türkiye'nin sağlıkta, dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacağını vurgulayan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna çalışıyoruz. Ama bizim çalışmamız esasında buradaki arkadaşların başarısı ve yeteneği sayesinde. Onların hizmetkarı olarak çalışıyoruz. Onlar gerçekten kahramanlarımız bizim. Mühendisinden doktoruna, hekimine, sağlık çalışanına kadar. Onlar bir araya geldikleri zaman dünyanın en teknolojik cihazını yerli olarak üretebiliyorlar ve bugün de hastamızda bunu kullanarak hastamıza şifa veriyorlar."
"HER YERDE KALP AMELİYATLARI, KALP ANJİYOLARI YAPILABİLİYOR"
Ülke olarak her zaman iyiliğin ve doğruluğun tarafında yer aldıklarını dile getiren Memişoğlu, Türk milletinin nerede bir ihtiyaç sahibi ve mağdur varsa ona yardım etmek için koştuğunu kaydetti.
HER YERDE KALP AMELİYATLARI YAPILABİLİYOR
Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kalp ameliyatlarının yapılabileceğini aktaran Memişoğlu, "Hakkari'den İstanbul'a, İzmir'den Trabzon'a kadar her yerde kalp ameliyatları, kalp anjiyoları yapılabiliyor." ifadesini kullandı.
Toplumun kalp hastalığını yaşamadan önce sağlıklı kalmak için çaba harcaması gerektiğine dikkati çeken Memişoğlu, tütün alışkanlıklarından, hareketsizlik ve kilodan uzak durulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Ziyarette, Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, Göğüs Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağrı Yayla, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve UGES Sektör Başkanı Alaattin Dökmen ile ASELSAN Sağlık Program Direktörü Fatih Tan da yer aldı.
YERLİ KALP-AKCİĞER MAKİNESİ
ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından yürütülen yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM", Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında ilk kez başarıyla kullanılarak klinik kullanıma alındı.
Ankara'da yaşayan, koroner arter hastalığı tanısı bulunan 51 yaşındaki Bülent Yeniay'a uygulanan koroner arter bypass ameliyatında kullanılan cihaz, operasyon süresince hastanın dolaşım ve oksijenasyon fonksiyonlarını üstlenerek cerrahi ekibe destek sağladı.
Kullanıcı dostu arayüzü, hassas kontrol sistemleri ve modüler yapısıyla geliştirilen LIFELINE HLM'nin, ilk klinik kullanımından elde edilen sonuçların ardından farklı hastanelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Cihazın, hasta güvenliğinin artırılmasının yanı sıra Türkiye'nin sağlık altyapısı ile sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesine katkı sunması bekleniyor.