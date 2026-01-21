Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin dosya içine alındığı belirtilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre, suça sürüklenen çocuğun, maktule yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç, Y.O.O, R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultmak suretiyle silahla tehditte bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, tutuklu bulunan suça sürüklenen çocuk E.Ç. hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenerek, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ATLAS NASIL ÖLDÜRÜLDÜ İstanbul Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak 2026 akşamı meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla bir kafede oturan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, başka bir masadaki kişilerle "yan baktın" iddiası üzerine çıkan tartışmanın sokağa taşması sonucu 15 yaşındaki E.Ç. tarafından göğüs bölgesinden sustalı bıçakla ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.