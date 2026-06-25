Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Fatih Terim dosyasında görevsizlik kararı

Dosya, zimmet suçu yönünden delilleri değerlendirme yetkisine sahip İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

DOSYA İHTİSAS MAHKEMESİNE GÖNDERİLECEK

Kararda, eylemlerin "zimmet" suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu suç yönünden delilleri değerlendirme ve yargılama görevinin, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla ihtisas mahkemesi olarak belirlenen İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Fatih Terim'e yönelik eylemlere ilişkin dosya ayrılırken, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verilmişti. Mahkeme, isnat edilen fiillerin bankacılık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi ve "zimmet" suçunu oluşturup oluşturmadığının incelenmesi gerektiğini belirterek dosyanın, ihtisas mahkemesi olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetmişti. Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.