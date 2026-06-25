Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Fatih Terim dosyasında görevsizlik kararı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" davası olarak bilinen dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Fatih Terim'e yönelik eylemlere ilişkin dosya ayrılırken, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, isnat edilen fiillerin bankacılık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi ve "zimmet" suçunu oluşturup oluşturmadığının incelenmesi gerektiğini belirterek dosyanın, ihtisas mahkemesi olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti.
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- İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, 102 yıl 2 ay hapis cezası alan Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e yönelik eylemleriyle ilgili dosyada görevsizlik kararı verdi.
- Mahkeme, Seçil Erzan ve bankacı Rüya Sağır'ın isnat edilen fiillerinin bankacılık faaliyeti çerçevesinde işlendiği değerlendirmesinde bulundu.
- Dosya, zimmet suçu yönünden delilleri değerlendirme yetkisine sahip İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.
- İstinaf Mahkemesi daha önce Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 2 ay hapis cezasını bozmuş ve Fatih Terim'e yönelik dosyanın ayrılmasına karar vermişti.
- Seçil Erzan, kamuoyunda yüksek karlı gizli fon davası olarak bilinen olayda aralarında futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyor.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" davası olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'a ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı.
Fatih Terim'e yönelik eylemlere ilişkin dosyada mahkeme görevsizlik kararı verdi.
İSTİNAF KARARI SONRASI DOSYA AYRILDI
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 2 ay hapis cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuştu.
Dosyaların uzlaştırmaya gönderilmesine ve yargılamanın 11 Eylül'de yeniden başlamasına karar veren mahkeme, Seçil Erzan ile bankacı Rüya Sağır'ın Fatih Terim'e yönelik eylemlerine ilişkin dosyanın ayrılmasına hükmetmişti.
BANKACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim'e yönelik eylemler nedeniyle Seçil Erzan ve Rüya Sağır hakkında yürütülen yargılamada görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını da dikkate alarak, isnat edilen fiillerin bankacılık faaliyeti çerçevesinde işlendiği değerlendirmesinde bulundu.
DOSYA İHTİSAS MAHKEMESİNE GÖNDERİLECEK
Kararda, eylemlerin "zimmet" suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu suç yönünden delilleri değerlendirme ve yargılama görevinin, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla ihtisas mahkemesi olarak belirlenen İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Fatih Terim'e yönelik eylemlere ilişkin dosya ayrılırken, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verilmişti. Mahkeme, isnat edilen fiillerin bankacılık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi ve "zimmet" suçunu oluşturup oluşturmadığının incelenmesi gerektiğini belirterek dosyanın, ihtisas mahkemesi olan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetmişti. Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.