Başkan Erdoğan Muharrem iftarında "iç cephe" dedi! Hacı Bektaş-ı Veli ile çağrı yaptı: Bir olalım, iri olalım, diri olalım

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanları şu şekilde:

Ehlibeyt sevdalısı aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mah-ı Muharrem'in bu manevi ikliminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Davetimize icabet ederek soframızı teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında, Ehlibeyt'e ve temsil ettiği değerlere muhabbetle bağlı tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimiz'in (Aleyhissalâtü Vesselâm) "Allah'ın ayı" olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum. Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum.

Hayat ve hidayet pusulamız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun Ehlibeyt'ine ve cümle muhibbânına selam olsun diyorum.