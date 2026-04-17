Yüksek karlı gizli fon davasında 102 yıllık ceza çöktü! Seçil Erzan davası yeniden görülecek

İstinaf, 'yüksek karlı gizli fon' davasında Seçil Erzan’a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını usul eksiklikleri nedeniyle bozdu. Mahkemenin birleşen dosyalara ilişkin kritik bilgileri hükme yansıtmadığı ve yargılama sürecinde hatalar yapıldığı tespit edilirken, dosya yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.

  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 'yüksek karlı gizli fon' davasında sanık Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını bozdu.
  • Kararın bozulma gerekçesi olarak, ilk derece mahkemesinin birleşen dosyalara ilişkin bilgilere hükümde yer vermemesi ve usul eksiklikleri gösterildi.
  • Bozma kararı doğrultusunda dava dosyası, yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderildi.
  • İstinaf incelemesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından yapıldı.
  • Daire, davadaki diğer bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını da usul eksiklikleri nedeniyle bozarken, bazı kararları ise hukuka uygun buldu.

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından bozuldu.

102 YILLIK CEZAYA İSTİNAF MÜDAHALESİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Seçil Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

GEREKÇE: USUL EKSİKLİĞİ

Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirtti. Bu nedenle istinaf başvurularının yerinde bulunduğu ifade edildi.

YARGILAMADA HATA TESPİT EDİLDİ

Yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken daire, söz konusu eksiklikler nedeniyle kararın bozulmasına hükmetti.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLECEK

Alınan karar doğrultusunda dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

DİĞER SANIKLARLA İLGİLİ KARARLAR

Öte yandan daire, bazı sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını da usul eksiklikleri nedeniyle bozarken, bazı sanıklar yönünden verilen kararları ise hukuka uygun buldu.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda enerji dalgalanması: Yenikapı istasyonu kapatıldı
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza

