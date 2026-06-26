Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 42 şüpheli yakalandı | 12 milyar işlem hacmi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MASAK raporlarında örgütün yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden 12 milyar 100 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilirken, haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 42'si yakalandı. Takvim.com.tr şüphelilerin isimlerine ulaşırken, operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
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- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenledi.
- MASAK raporlarına göre organize suç örgütünün toplam işlem hacmi 12 milyar 100 milyon TL olarak tespit edildi.
- Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 Haziran 2026 tarihinde şafak baskınlarıyla 53 şüpheliden 42'sini gözaltına aldı.
- Operasyonda 43 cep telefonu, 10 dizüstü bilgisayar, 7 masaüstü bilgisayar ve 25 USB bellek ele geçirildi.
- Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ankara, Samsun, Amasya, Kırıkkale, Mersin, Artvin ve İzmir'den kişiler bulunuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; yasa dışı bahis oynatarak gençleri zehirleyen, kara para aklayan ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Başsavcılığın talimatlarıyla harekete geçen jandarma ekipleri, 12 milyar 100 milyon liralık para trafiğini yöneten 42 şüpheliyi gözaltına aldı.
EMNİYET DÜĞMEYE BASTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararlı ve titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari ve teknik takibi meyvesini verdi.
Milyarlarca liralık haksız kazanç elde eden ve devleti zarara uğratan yasa dışı bahis şebekesine Başsavcılığın kestiği biletle ağır bir darbe indirildi.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 7258 sayılı Kanun kapsamında "yasa dışı bahis oynatma" suçlarından yürüttüğü bu dev soruşturmayı, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı boyutlarıyla birlikte çok yönlü olarak sürdürüyor. Yargının ve devletin, yasa dışı bahis baronlarına karşı nefes kesen mücadelesi tavizsiz devam ediyor.
8 ilde 12 milyarlık kara para operasyonu!
MASAK RAPORLARININDA 12 MİLYAR 100 MİLYON TL'LİK HACİM!
Soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çete üyelerinin banka hesapları ve finansal hareketleri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden devasa bir para trafiği oluşturduğu tespit edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri aklamak ve vergi kaçırmak amacıyla kurdukları sistemin toplam işlem hacminin tam 12 milyar 100 Milyon TL olduğu savcılık dosyasına girdi.
BAŞSAVCILIK TALİMATI VERDİ, ŞAFAK VAKTİ 8 İLE BASKIN YAPILDI
Örgütün faaliyetlerinin sonlandırılması, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin karartılmadan ele geçirilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının operasyon talimatı üzerine 26 Haziran 2026 tarihinde sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçildi. Savcılığın koordinesinde Ankara merkezli olmak üzere toplam 8 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.
Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 şüpheliden 42'si jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için çemberin daraldığı ve operasyonların Başsavcılığın anlık takibinde hız kesmeden sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin isimlerine Takvim.com.tr ulaştı.
ŞÜPHELİ LİSTESİ
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|DOĞU YAĞIZ KESKİN
|ANKARA
|2
|METEHAN KURUÇAY
|ANKARA
|3
|ERDİ UZ
|ANKARA
|4
|MURAT BARAN ŞAHİN
|SAMSUN
|5
|YİĞİTHAN BARAN KATIRCI
|SAMSUN
|6
|MUSTAFA ENES SOYSAL
|ANKARA
|7
|BUĞRAHAN YÜNDEM
|AMASYA
|8
|ELİF YÜCE
|ANKARA
|9
|KADİR ARDA USTA
|ANKARA
|10
|METEHAN ÇÖLGEÇEN
|ANKARA
|11
|BERKE ÖZTABAK
|ANKARA
|12
|ERTUĞRUL KELEŞ
|ANKARA
|13
|AHMET EMİN GÜRSES
|SAMSUN
|14
|MURAD DAĞHAN DURAL
|AMASYA
|15
|TAHA CAN ÇALIŞKAN
|AMASYA
|16
|DOĞUKAN YAĞIZ ÖZTÜRK
|ANKARA
|17
|AYSU ÇAĞLAR
|ANKARA
|18
|BARAN DEMİR
|SAMSUN
|19
|BELİNAY ZEYNEP KARABUĞA
|SAMSUN
|20
|HAMZA TETİK
|ANKARA
|21
|SEMİH TARIK TÜYSÜZ
|ANKARA
|22
|BURAK GÜLEÇ
|ANKARA
|23
|BURAK KIZILKOCA
|ANKARA
|24
|REMZİ ÖLÇER
|ANKARA
|25
|HAYRETTİN DAĞ
|ANKARA
|26
|YAKUP MANAV
|KIRIKKALE
|27
|OKAN ŞAHİN
|ANKARA
|28
|HACI İBRAHİM DAĞ
|ANKARA
|29
|ADİL HAN GÜNEŞLİ
|ANKARA
|30
|ÖMER DAĞ
|ANKARA
|31
|HAMZA SARITAŞ
|ANKARA
|32
|ÖZLEM DAĞ
|ANKARA
|33
|ONUR PEHLİVAN
|ANKARA
|34
|CEMRESU GÖKOĞLU
|ANKARA
|35
|YASEMİN GÖKOĞLU
|ANKARA
|36
|OĞUZHAN ÖZDEMİR
|SAMSUN
|37
|KADİR BEDÜK
|MERSİN
|38
|FEHMİ METE ÇİÇEK
|ANKARA
|39
|YUSUF YENİCE
|ANKARA
|40
|OĞUZ KAAN KOCA
|SAMSUN
|41
|KENAN CAN
|ARTVİN
|42
|ALTAN MERDAN OĞUZ
|AMASYA
|43
|ERKAN DEMİR
|ANKARA
|44
|YÜCEL KORKMAZ
|İZMİR
|45
|MUHAMMED ENSAR ŞANGAL
|AMASYA
|46
|ABDULLAH EFE ÇAĞLAYAN
ÇETENİN DİJİTAL CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan adeta bir dijital cephanelik ele geçirildi. Savcılık izniyle yapılan baskınlarda el konulan materyaller şunlar:
- 43 adet cep telefonu
- 43 adet SIM kart
- 10 adet dizüstü bilgisayar
- 7 adet masaüstü bilgisayar
- 25 adet USB bellek
- 1 adet tablet
Ele geçirilen tüm dijital materyaller, şifrelerinin kırılması ve örgütsel bağlantılar ile yurt dışı ağlarının tam olarak çözülebilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözetiminde Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından incelemeye alındı.