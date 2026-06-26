MASAK raporlarına göre organize suç örgütünün toplam işlem hacmi 12 milyar 100 milyon TL olarak tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; yasa dışı bahis oynatarak gençleri zehirleyen, kara para aklayan ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Başsavcılığın talimatlarıyla harekete geçen jandarma ekipleri, 12 milyar 100 milyon liralık para trafiğini yöneten 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

EMNİYET DÜĞMEYE BASTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararlı ve titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari ve teknik takibi meyvesini verdi.

Milyarlarca liralık haksız kazanç elde eden ve devleti zarara uğratan yasa dışı bahis şebekesine Başsavcılığın kestiği biletle ağır bir darbe indirildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 7258 sayılı Kanun kapsamında "yasa dışı bahis oynatma" suçlarından yürüttüğü bu dev soruşturmayı, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı boyutlarıyla birlikte çok yönlü olarak sürdürüyor. Yargının ve devletin, yasa dışı bahis baronlarına karşı nefes kesen mücadelesi tavizsiz devam ediyor.

8 ilde 12 milyarlık kara para operasyonu!

MASAK RAPORLARININDA 12 MİLYAR 100 MİLYON TL'LİK HACİM!

Soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çete üyelerinin banka hesapları ve finansal hareketleri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden devasa bir para trafiği oluşturduğu tespit edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri aklamak ve vergi kaçırmak amacıyla kurdukları sistemin toplam işlem hacminin tam 12 milyar 100 Milyon TL olduğu savcılık dosyasına girdi.