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Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 42 şüpheli yakalandı | 12 milyar işlem hacmi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MASAK raporlarında örgütün yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden 12 milyar 100 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilirken, haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 42'si yakalandı. Takvim.com.tr şüphelilerin isimlerine ulaşırken, operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

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Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 42 şüpheli yakalandı | 12 milyar işlem hacmi
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  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenledi.
  • MASAK raporlarına göre organize suç örgütünün toplam işlem hacmi 12 milyar 100 milyon TL olarak tespit edildi.
  • Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 Haziran 2026 tarihinde şafak baskınlarıyla 53 şüpheliden 42'sini gözaltına aldı.
  • Operasyonda 43 cep telefonu, 10 dizüstü bilgisayar, 7 masaüstü bilgisayar ve 25 USB bellek ele geçirildi.
  • Gözaltına alınan şüpheliler arasında Ankara, Samsun, Amasya, Kırıkkale, Mersin, Artvin ve İzmir'den kişiler bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; yasa dışı bahis oynatarak gençleri zehirleyen, kara para aklayan ve vergi kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Başsavcılığın talimatlarıyla harekete geçen jandarma ekipleri, 12 milyar 100 milyon liralık para trafiğini yöneten 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

EMNİYET DÜĞMEYE BASTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararlı ve titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari ve teknik takibi meyvesini verdi.

Milyarlarca liralık haksız kazanç elde eden ve devleti zarara uğratan yasa dışı bahis şebekesine Başsavcılığın kestiği biletle ağır bir darbe indirildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 7258 sayılı Kanun kapsamında "yasa dışı bahis oynatma" suçlarından yürüttüğü bu dev soruşturmayı, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı boyutlarıyla birlikte çok yönlü olarak sürdürüyor. Yargının ve devletin, yasa dışı bahis baronlarına karşı nefes kesen mücadelesi tavizsiz devam ediyor.

Video Oynatma İkonu 8 ilde 12 milyarlık kara para operasyonu!

MASAK RAPORLARININDA 12 MİLYAR 100 MİLYON TL'LİK HACİM!

Soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çete üyelerinin banka hesapları ve finansal hareketleri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, organize suç örgütünün yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden devasa bir para trafiği oluşturduğu tespit edildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri aklamak ve vergi kaçırmak amacıyla kurdukları sistemin toplam işlem hacminin tam 12 milyar 100 Milyon TL olduğu savcılık dosyasına girdi.

Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 42 şüpheli yakalandı | 12 milyar işlem hacmi-2

BAŞSAVCILIK TALİMATI VERDİ, ŞAFAK VAKTİ 8 İLE BASKIN YAPILDI

Örgütün faaliyetlerinin sonlandırılması, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin karartılmadan ele geçirilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının operasyon talimatı üzerine 26 Haziran 2026 tarihinde sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçildi. Savcılığın koordinesinde Ankara merkezli olmak üzere toplam 8 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.

Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 şüpheliden 42'si jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için çemberin daraldığı ve operasyonların Başsavcılığın anlık takibinde hız kesmeden sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin isimlerine Takvim.com.tr ulaştı.

ŞÜPHELİ LİSTESİ

Sıra NoAd SoyadŞehir
1DOĞU YAĞIZ KESKİNANKARA
2METEHAN KURUÇAYANKARA
3ERDİ UZANKARA
4MURAT BARAN ŞAHİNSAMSUN
5YİĞİTHAN BARAN KATIRCISAMSUN
6MUSTAFA ENES SOYSALANKARA
7BUĞRAHAN YÜNDEMAMASYA
8ELİF YÜCEANKARA
9KADİR ARDA USTAANKARA
10METEHAN ÇÖLGEÇENANKARA
11BERKE ÖZTABAKANKARA
12ERTUĞRUL KELEŞANKARA
13AHMET EMİN GÜRSESSAMSUN
14MURAD DAĞHAN DURALAMASYA
15TAHA CAN ÇALIŞKANAMASYA
16DOĞUKAN YAĞIZ ÖZTÜRKANKARA
17AYSU ÇAĞLARANKARA
18BARAN DEMİRSAMSUN
19BELİNAY ZEYNEP KARABUĞASAMSUN
20HAMZA TETİKANKARA
21SEMİH TARIK TÜYSÜZANKARA
22BURAK GÜLEÇANKARA
23BURAK KIZILKOCAANKARA
24REMZİ ÖLÇERANKARA
25HAYRETTİN DAĞANKARA
26YAKUP MANAVKIRIKKALE
27OKAN ŞAHİNANKARA
28HACI İBRAHİM DAĞANKARA
29ADİL HAN GÜNEŞLİANKARA
30ÖMER DAĞANKARA
31HAMZA SARITAŞANKARA
32ÖZLEM DAĞANKARA
33ONUR PEHLİVANANKARA
34CEMRESU GÖKOĞLUANKARA
35YASEMİN GÖKOĞLUANKARA
36OĞUZHAN ÖZDEMİRSAMSUN
37KADİR BEDÜKMERSİN
38FEHMİ METE ÇİÇEKANKARA
39YUSUF YENİCEANKARA
40OĞUZ KAAN KOCASAMSUN
41KENAN CANARTVİN
42ALTAN MERDAN OĞUZAMASYA
43ERKAN DEMİRANKARA
44YÜCEL KORKMAZİZMİR
45MUHAMMED ENSAR ŞANGALAMASYA
46ABDULLAH EFE ÇAĞLAYAN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenledi.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenledi.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ÇETENİN DİJİTAL CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan adeta bir dijital cephanelik ele geçirildi. Savcılık izniyle yapılan baskınlarda el konulan materyaller şunlar:

  • 43 adet cep telefonu
  • 43 adet SIM kart
  • 10 adet dizüstü bilgisayar
  • 7 adet masaüstü bilgisayar
  • 25 adet USB bellek
  • 1 adet tablet

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 Haziran 2026 tarihinde şafak baskınlarıyla 53 şüpheliden 42'sini gözaltına aldı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 Haziran 2026 tarihinde şafak baskınlarıyla 53 şüpheliden 42'sini gözaltına aldı.

Ele geçirilen tüm dijital materyaller, şifrelerinin kırılması ve örgütsel bağlantılar ile yurt dışı ağlarının tam olarak çözülebilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözetiminde Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından incelemeye alındı.

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