Ankara'da terör yandaşlarına baskın: 209 gözaltı
Başkent Ankara'da jandarma ve polisinin düzenlediği operasyonda, terör örgütleriyle bağlantılı 209 kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkentte güvenlik güçleri terör örgütlerinin hücre yapılanmalarına yönelik kapsamlı operasyon için harekete geçti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda terör örgütleriyle bağlantılı 209 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel