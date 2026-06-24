Ömer Bolat'tan ekonomi mesajı: 23 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hazır giyim sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye ekonomisinin son 6 yılda yüzde 35 büyüdüğünü belirterek, ihracat, üretim ve istihdamdaki artışa dikkat çekti. Bolat, küresel ticarette artan korumacılığa karşı iç pazarın da ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.
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- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MESİAD'ın düzenlediği Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
- Bolat, tekstil ve hazır giyim sektörüne bu yıl toplam 45 milyar liralık hibe desteği sağlandığını ve bunun 33 milyar lirasının imalat sektörlerine ayrıldığını açıkladı.
- Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektörünün iç pazarla birlikte toplam büyüklüğünün 75 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
- E-ihracatın geçen yıl 5,5 milyar dolara yükseldiği ve e-ithalatta uygulanan 30 avroluk sınırlandırma sonrası tüketici şikayetlerinde ciddi düşüş yaşandığı ifade edildi.
- Bolat, Türkiye ekonomisinin son 6 yılda yüzde 35 büyüdüğünü, istihdamın 32,5 milyona yükseldiğini ve mal-hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle buluştu. Küresel ekonomideki yavaşlama ve ticaret savaşlarının etkilerine değinen Bolat, Türkiye'nin ekonomik göstergelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"215 ÜLKE VE GÜMRÜK NOKTASINA İHRACAT YAPIYORUZ"
Türkiye'nin ihracat ağının genişliğine vurgu yapan Bolat, Türk firmalarının dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiğini belirterek şunları söyledi:
"215 ülke ve gümrük noktasına ihracat yapıyoruz ve insanlarımız da orada. Ama bizim ülkemize de 294 milyar dolar yatırım yapan, 89 bin tane uluslararası şirket geliyor, kuruluyor."
Dünya ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Bolat, ticaret savaşları, korumacılık politikaları ve Avrupa ekonomisindeki yavaşlamanın küresel ticareti olumsuz etkilediğini kaydetti.
TEKSTİL VE HAZIR GİYİME DESTEK MESAJI
Tekstil ve hazır giyim sektörünün son yıllarda en fazla destek verilen alanlardan biri olduğunu belirten Bolat, yerli üretimi korumak amacıyla gümrük vergilerinde düzenlemeler yaptıklarını söyledi.
Bolat, iplik, kumaş ve hazır giyim ürünlerinde ithalata yönelik gözetim fiyatlarının artırıldığını, bunun sonucunda tekstil, deri, saraciye ve ayakkabı gibi sektörlerde ithalatın gerilediğini ifade etti.
İhracatı desteklemek amacıyla bu yıl toplam 45 milyar liralık hibe desteği sağlandığını açıklayan Bolat, bunun 33 milyar lirasının imalat sektörlerine, 12 milyar lirasının ise hizmet sektörlerine ayrıldığını belirtti.
"İÇ PAZARIMIZI ASLA İHMAL ETMEYELİM"
Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim alanında dünyanın önde gelen üretici ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Bolat, sektörün toplam büyüklüğünün iç pazarla birlikte 75 milyar dolara ulaştığını ifade etti.
Türkiye'nin 86 milyonluk nüfusu ve yıllık 65 milyon turistiyle büyük bir iç pazara sahip olduğunu vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "Evin de güçlü olmayanın, deplasmanda güçlü olması mümkün değildir. Bu ticaretin en önemli kuralıdır."
Bolat, firmalara hem ihracat pazarlarında büyüme hem de iç piyasadaki rekabet gücünü koruma çağrısı yaptı.
E-İHRACAT VE E-İTHALAT DÜZENLEMELERİ
E-ihracatın geçen yıl 5,5 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, Avrupa, Körfez ülkeleri, Azerbaycan ve Orta Asya'nın önemli pazarlar olmaya devam ettiğini söyledi.
E-ithalatta uygulanan 30 avroluk sınırlandırmanın ardından tüketici şikayetlerinde ciddi düşüş yaşandığını belirten Bolat, iç piyasada hareketlilik gözlendiğini ve siparişlerin arttığını ifade etti.
ENFLASYON VE BÜYÜME VURGUSU
Makroekonomik göstergelerde iyileşme yaşandığını savunan Bolat, enflasyonun gerileme eğiliminde olduğunu ve ekonominin büyümeyi sürdürdüğünü söyledi.
"Şikayet ettiğimiz ve değişik alanlarda haklı eleştiriler yaptığımız Türkiye ekonomisi son 6 yılda yüzde 35 büyümüş" diyen Bolat, son 23 çeyrektir ekonominin kesintisiz büyüdüğünü belirtti.
Bolat ayrıca, istihdamın 20,5 milyondan 32,5 milyona yükseldiğini, mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığını ve yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 639 milyar dolara çıktığını ifade etti.
TOPLANTI HEDİYE TAKDİMİYLE SONA ERDİ
Toplantı, MESİAD Başkanı Ufuk Muslu tarafından Bakan Bolat'a hediye takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.