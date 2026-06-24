Ömer Bolat'tan ekonomi mesajı: 23 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MESİAD'ın düzenlediği Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bolat, tekstil ve hazır giyim sektörüne bu yıl toplam 45 milyar liralık hibe desteği sağlandığını ve bunun 33 milyar lirasının imalat sektörlerine ayrıldığını açıkladı.

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektörünün iç pazarla birlikte toplam büyüklüğünün 75 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

E-ihracatın geçen yıl 5,5 milyar dolara yükseldiği ve e-ithalatta uygulanan 30 avroluk sınırlandırma sonrası tüketici şikayetlerinde ciddi düşüş yaşandığı ifade edildi.

Bolat, Türkiye ekonomisinin son 6 yılda yüzde 35 büyüdüğünü, istihdamın 32,5 milyona yükseldiğini ve mal-hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle buluştu. Küresel ekonomideki yavaşlama ve ticaret savaşlarının etkilerine değinen Bolat, Türkiye'nin ekonomik göstergelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "215 ÜLKE VE GÜMRÜK NOKTASINA İHRACAT YAPIYORUZ" Türkiye'nin ihracat ağının genişliğine vurgu yapan Bolat, Türk firmalarının dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiğini belirterek şunları söyledi: "215 ülke ve gümrük noktasına ihracat yapıyoruz ve insanlarımız da orada. Ama bizim ülkemize de 294 milyar dolar yatırım yapan, 89 bin tane uluslararası şirket geliyor, kuruluyor." Dünya ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Bolat, ticaret savaşları, korumacılık politikaları ve Avrupa ekonomisindeki yavaşlamanın küresel ticareti olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hazır giyim sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) TEKSTİL VE HAZIR GİYİME DESTEK MESAJI Tekstil ve hazır giyim sektörünün son yıllarda en fazla destek verilen alanlardan biri olduğunu belirten Bolat, yerli üretimi korumak amacıyla gümrük vergilerinde düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Bolat, iplik, kumaş ve hazır giyim ürünlerinde ithalata yönelik gözetim fiyatlarının artırıldığını, bunun sonucunda tekstil, deri, saraciye ve ayakkabı gibi sektörlerde ithalatın gerilediğini ifade etti. İhracatı desteklemek amacıyla bu yıl toplam 45 milyar liralık hibe desteği sağlandığını açıklayan Bolat, bunun 33 milyar lirasının imalat sektörlerine, 12 milyar lirasının ise hizmet sektörlerine ayrıldığını belirtti.