CHP'li İZBB'de toplu sözleşme çıkmazı! 800 işçi greve çıkıyor

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, işveren adına görüşmeleri yürüten SODEM-SEN'in maaşlara yüzde 16,30 oranındaki zam teklifi sendika tarafından kabul edilmeyince iş yerlerine grev ilanı asıldı ve 60 günlük yasal süreç resmen başladı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi İzulaş'ta 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi İzulaş'ta örgütlü Belediye-İş Sendikası ile işveren adına 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten SODEM-SEN arasında bir süredir devam eden görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlandı.

İşverenin maaşlara yüzde 16,30 oranındaki zam teklifi sendika tarafından kabul görmeyince sendika sabah saatlerinde iş yerlerine grev ilanını astı. Böylece 60 günlük yasal süreç de başlamış oldu.