Trump’tan Erdoğan’a övgü Atina’yı sarstı: Yunan basınında F-35 paniği

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA GÜCÜ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Atina'daki rahatsızlığın bir diğer nedeni de Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviye oldu. İlhan Tahsin, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava savunma sistemleri, mühimmatlar, füzeler, roketler ve insansız hava araçlarının Yunanistan'da baskı oluşturduğunu söyledi.

Tahsin, Atina'da "Türkiye bunları yaparken biz ne yapıyoruz?" sorusunun daha yüksek sesle sorulmaya başlandığını belirtti.