Trump’tan Erdoğan’a övgü Atina’yı sarstı: Yunan basınında F-35 paniği
ABD Başkanı Donald Trump’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ordusuna yönelik övgü dolu sözleri Atina’da deprem etkisi yarattı. Trump’ın F-35 ve jet motoru konusunda “Erdoğan’ı çok mutlu edecek” mesajı vermesi sonrası Yunan basını, Türkiye’nin hava gücünde yeni bir avantaj kazanabileceği paniği manşetlerine taşıdı. BankingNews’in “Türkiye F-35’i kilitliyor ve Yunanistan’ın hava gücünü yerle bir ediyor” başlığı, Atina’daki panik havasını gözler önüne serdi.
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'teki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'harika bir lider' olarak nitelendirdi ve Türkiye'ye F-35 ile jet motoru konusunda 'Erdoğan'ı çok mutlu edecek' bir adım atacağını belirtti.
- Trump, Türkiye'nin 3 bin savunma sanayi şirketiyle NATO ittifakında faaliyet gösterdiğini ve Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahip olduğunu vurguladı.
- Trump'ın açıklamaları Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı ve Atina basını 'bizi Erdoğan uğruna sattı' yorumlarıyla rahatsızlığını dile getirdi.
- Yunan basınında BankingNews, Trump'ın açıklamalarını 'Türkiye F-35'i kilitliyor ve Yunanistan'ın hava gücünü yerle bir ediyor' başlığıyla duyurdu.
- Yunanistan'da Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'e yönelik eleştiriler artarken, ABD'deki Yunan lobisinin etkinliği sorgulanmaya başlandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ordusuna yönelik övgü dolu sözleri Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.
Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye F-35 ve jet motoru konusunda "Erdoğan'ı çok mutlu edecek" mesajı vermesi, Atina'da paniğe yol açtı.
OVAL OFİS'TE TÜRKİYE MESAJI
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
ABD-İran müzakereleri ve Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Türkiye'nin İran savaşına dahil olmamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
Trump, Başkan Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullandı:
"Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O, Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor, saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur."
"ERDOĞAN'I MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM"
Trump'a, Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği soruldu.
Trump bu soruya şu yanıtı verdi:
"Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım."
Trump'ın bu sözleri, Türkiye'nin F-35 programı ve KAAN savaş uçağı için gündeme gelen jet motoru başlıklarını yeniden öne çıkardı.
TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE DİKKAT ÇEKTİ
ABD Başkanı, açıklamasının devamında Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne de vurgu yaptı.
Trump, Türkiye'nin NATO içindeki askeri kapasitesinin sanılandan çok daha güçlü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3 bin şirketi var. O kadar güçlü ki, insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlar. Erdoğan sayesinde çok güçlü bir ordusu var."
ATİNA'DA MORALSİZLİK VE ŞAŞKINLIK
A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Trump'ın açıklamalarının Yunanistan'da ciddi rahatsızlık oluşturduğunu aktardı.
Tahsin, Atina basınında öne çıkan yorumların "bizi Erdoğan uğruna sattı" şeklinde olduğunu belirterek, Yunan kamuoyunda "artık kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız" değerlendirmelerinin yapıldığını söyledi.
Yunanistan'da özellikle Trump'ın "Erdoğan benim dostum" ve "Türk ordusu güçlü" sözleri rahatsızlık yarattığı ifade edildi.
YUNANİSTAN'IN S-400 HESABI BOZULDU
Yunan basınında uzun süredir Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle ABD tarafından gözden çıkarıldığı yönünde yorumlar yapılıyordu.
Ancak Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılım mesajı ve Erdoğan'a yönelik sözleri, Atina'daki bu beklentiyi tersine çevirdi.
İlhan Tahsin, Yunanistan'da şu sorunun öne çıktığını aktardı:
"Türkiye S-400 aldığı için gözden çıkarıldı deniliyordu. Ancak görüyoruz ki hiçbir ülkeye gitmeyen Trump, Başkan Erdoğan'ın söylemesi sonrasında NATO Zirvesi için Türkiye'ye gidiyor."
F-35 VE KAAN KORKUSU
Trump'ın "Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey yapacağım" sözleri Yunanistan'da F-35 ve KAAN başlıklarını gündeme taşıdı.
Atina'da, Türkiye'nin daha önce parasını ödediği F-35 savaş uçaklarının teslim edilip edilmeyeceği sorusu tartışılmaya başlandı.
Aynı şekilde Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN için ihtiyaç duyulan jet motoru sürecinde Washington'dan gelecek olası bir adımın Yunanistan'da endişeyle izlendiği belirtildi.
"TÜRKİYE F-35'İ KİLİTLİYOR"
Yunan basınındaki panik havası da dikkat çekti.
BankingNews, Trump'ın Türkiye'ye yönelik F-35 açıklamalarını "Türkiye F-35'i kilitliyor ve Yunanistan'ın hava gücünü yerle bir ediyor" başlığıyla duyurdu.
Haberde, Ankara-Washington hattında savunma işbirliğinin yeniden hızlanmasının Yunanistan'da rahatsızlık yarattığı belirtildi.
ATİNA MÜTTEFİKLERİNİ SORGULUYOR
Yunanistan'ın son yıllarda ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerle kurduğu askeri işbirliğine güvenerek ordusunu güçlendirdiği biliniyor.
Ancak Trump'ın Türkiye'ye yönelik çıkışı, Atina'da müttefiklerin güvenilirliğini yeniden tartışmaya açtı.
Yunanistan'da "Fransızlara güveniyorduk, Amerika Birleşik Devletleri'ne güveniyorduk. Yarın İsrail'in de bizi satmayacağı ne malum?" sorularının gündeme geldiği aktarıldı.
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA GÜCÜ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ
Atina'daki rahatsızlığın bir diğer nedeni de Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviye oldu. İlhan Tahsin, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava savunma sistemleri, mühimmatlar, füzeler, roketler ve insansız hava araçlarının Yunanistan'da baskı oluşturduğunu söyledi.
Tahsin, Atina'da "Türkiye bunları yaparken biz ne yapıyoruz?" sorusunun daha yüksek sesle sorulmaya başlandığını belirtti.
DENDİAS VE MİÇOTAKİS'E BASKI
Trump'ın açıklamalarının ardından Yunanistan'da Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'e yönelik eleştirilerin arttığı ifade edildi.
Atina'da hem Türkiye'nin askeri kapasitesi hem de Yunanistan'ın ABD'deki lobisinin etkisi sorgulanmaya başlandı.
Yunan basınında "Biz filoyu kurmadan Türkiye bizden önce mi sahip olacak?" ve "ABD'deki lobimiz ne yapıyor?" sorularının gündeme geldiği aktarıldı.
ATİNA'DA GECE YARISI YAYINLARI
A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunan basınının Trump'ın açıklamalarını gece boyunca takip ettiğini söyledi.
Tahsin, bazı yayın organlarının gece 03.45 ve 03.48 gibi saatlerde bile Trump'ın sözlerine ilişkin haber ve yorumlar yayımladığını belirtti.
Yunan basınında "Trump'ın böyle bir devlet adamını sahiplenmesi boşuna değil;" yorumlarının öne çıktığı ifade edildi.
ANKARA MESAJI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Trump'ın Oval Ofis'teki sözleri, yalnızca Ankara-Washington hattı açısından değil, Doğu Akdeniz ve NATO dengeleri bakımından da dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.
ABD Başkanı'nın Erdoğan'a ve Türk ordusuna yönelik övgüleri, Yunanistan'da "Atina'ya kapı gösterildi" şeklinde yorumlandı.
Trump'ın Ankara ziyareti öncesi F-35 ve jet motoru konusunda verdiği mesaj ise Atina'da yeni bir askeri denge tartışmasının fitilini ateşledi.