CHP'li İZBB'de toplu sözleşme çıkmazı! 800 işçi greve çıkıyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi İzulaş'ta, 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işverenin yüzde 16,30 zam teklifinin kabul edilmemesi üzerine anlaşmazlıkla sonuçlandı. Belediye-İş Sendikası iş yerlerine grev ilanını asarak 60 günlük yasal süreci başlattı. Tarafların bu süre içinde uzlaşamaması halinde grev kararı uygulanacak. Böyle bir durumda her gün sefer yapan 300 belediye otobüsü kontak kapatacak ve kent içi ulaşımda ciddi aksamalar yaşanabilecek. 60 günlük süre 9 Ağustos'ta sona erecek.
Hızlı Özet Göster
- CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi İzulaş'ta 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.
- İşveren SODEM-SEN'in maaşlara yüzde 16,30 oranındaki zam teklifi Belediye-İş Sendikası tarafından reddedildi.
- Sendika iş yerlerine grev ilanı asarak 60 günlük yasal süreci başlattı.
- Anlaşma sağlanamazsa 300 belediye otobüsü sefer yapmayacak ve İzmir kent içi ulaşımında aksamalar yaşanacak.
- 60 günlük yasal süreç 9 Ağustos tarihinde sona erecek.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi İzulaş'ta, 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, işveren adına görüşmeleri yürüten SODEM-SEN'in maaşlara yüzde 16,30 oranındaki zam teklifi sendika tarafından kabul edilmeyince iş yerlerine grev ilanı asıldı ve 60 günlük yasal süreç resmen başladı.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi İzulaş'ta örgütlü Belediye-İş Sendikası ile işveren adına 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten SODEM-SEN arasında bir süredir devam eden görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlandı.
İşverenin maaşlara yüzde 16,30 oranındaki zam teklifi sendika tarafından kabul görmeyince sendika sabah saatlerinde iş yerlerine grev ilanını astı. Böylece 60 günlük yasal süreç de başlamış oldu.
GÖZLER YENİ GÖRÜŞMELERDE
Şimdi tüm gözler sendika ile işveren arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelere çevrildi. Tarafların anlaşmaya varamaması halinde sendika, 60 günlük süre içerisinde önceden belirleyeceği bir tarihte greve çıkabilecek.
KRİTİK TARİH 9 AĞUSTOS
Grev kararı uygulanırsa her gün sefer yapan 300 belediye otobüsü kontak kapatacak. İzmir kent içi ulaşımının önemli bir bölümünü oluşturan ve kadrosu İzulaş'ta bulunan otobüs şoförlerinin de iş bırakması nedeniyle kent içi ulaşımda İzmirlilerin büyük sıkıntı yaşaması bekleniyor.
60 günlük yasal süreç 9 Ağustos'ta sona erecek.