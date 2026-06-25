Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına sosyal medya uyarısı: "Tasvip etmemiz asla mümkün değildir"

Erdoğan, AK Parti'nin dünyanın en büyük ve en yaygın siyasi hareketlerinden biri olduğunu ifade etti.

ÜYE KAYDI YAPILDIĞI AN MİLLETE HİZMET MÜCADELESİ Bize göre üyelik sadece bir kayıttan ibaret değil, üye demek millete hizmete nefer yazılmaktır. Gerektiğinde yardan ve serden geçmek demektir. Bu milletin bu ümmetin sorumluluğunu yüreğinde taşımak demektir. Biz sadece bir siyasi parti değil aynı zamanda dava hareketiyiz, gönül hareketiyiz. Teşkilatçılık anlayışında üye kaydı yapıldığı an millete hizmet mücadelesi başlamıştır.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Biliyorsunuz üye sayısı rekorunun ardından 2026 senesini mahalle çalışmaları yılı ilan ettik. Daha fazla insanımıza ulaşmak için yoğun çalışma içindeyiz. tüm teşkilatımızın gayreti ile AK Parti'mizi üye sayısı ve derinlik itibari ile büyütmek için çalışıyoruz. Muhalefetin adını sanını bilmediği mahallelerde aşkla çalışan kardeşlerime teşekkür diyorum.

Eser, kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'ye olan teveccüh her geçen gün katlanarak artıyor. Hizmet etmek isteyen hemen herkes bu çatı altında çalışmayı arzu ediyor. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine katılacak arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah tam dayanışma içinde olup halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Ülkesi ve milleti için hizmet etmek isteyenleri partimize katmaya devam edeceğiz.

Bize göre siyaset millete tepeden bakan faaliyet değildir. İster yerelde ister ülke sathında olsun siyaset felsefemizde insana saygı vardır. 86 milyon insanımızın tamamı eşittir bizim için. Hiçbir ayrım yapmadan aynı derecede hizmete ve hürmete laiktir. Bizi desteklesin ya da desteklemesin aynı derecede hizmete layıktır.

TEŞKİLATA VE BELEDİYE BAŞKANLARINA SOSYAL MEDYA UYARISI

Sadece bize oy verenlerin değil 86 milyonun hizmetkarı olduk. Maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen milletin gönlünde yıkılmaz kılan işte bu vasıflardır. Seçmenden oy isterken müşfik, saygılı, ama milletten yetki alınca kibirli, incitici tavır bizim tavrımız değildir. Etkileşim avcılığı denilen hastalığın kamuda, yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, her türlü hassasiyetin önüne geçmekte. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmekte. Bu kapana siyasetçiler de düşmekte. Kendi arkadaşlarımızın da bilerek ya da bilmeden bu ters akıntıya kapıldığını görüyoruz. Partimize zarar veren bu yanlışlara karşı dikkatli olunmalı. Vatandaşın kalbini kıran, icraat değil şov peşinde koşan yaklaşım muhalefetin tarzı olabilir ama bunu tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Görevi ünvanı makamı ne olursa olsun hiçbir arkadaşım unutmasın hepimiz koltuklarımıza milletin takdiri ile geldik. Milletimiz emaneti eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Millete hizmet makamları gösteri değil sorumluluk makamlarıdır. Mesele gönülleri fethetmektir.