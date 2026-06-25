Resmi Gazete duyurdu! Bakanlıktan 13 ilde yeni YEKA kararı

Uşak'ın Banaz, Eşme, Sivaslı, Karahallı, Ulubey ve Merkez ilçeleri ile Kayseri Küpeli Mahallesi'nin bazı alanları da YEKA olarak belirlendi.

Edirne Keşan, Konya Cihanbeyli, Malatya Arapgir, Sivas Yıldızeli, Tokat Sulusaray ve Yozgat Akdağmadeni de YEKA kapsamına alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.(Haberde yer alan görseller AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

BİRÇOK İLDE YEKA KARARI

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA şu il ve ilçelerde ilan edildi

İl İlçe/Mahalle Ankara Polatlı Batman Gercüş Bingöl Solhan Çorum Merkez Denizli Çivril Denizli Bekilli Edirne Keşan Konya Cihanbeyli Malatya Arapgir Sivas Yıldızeli Tokat Sulusaray Uşak Banaz Uşak Eşme Uşak Sivaslı Uşak Karahallı Uşak Ulubey Uşak Merkez Yozgat Akdağmadeni Kayseri Küpeli Mahallesi (bazı alanlar)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel