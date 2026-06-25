Resmi Gazete duyurdu! Bakanlıktan 13 ilde yeni YEKA kararı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'nin farklı illerindeki bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Karar kapsamında Ankara, Batman, Bingöl, Çorum, Denizli, Edirne, Konya, Malatya, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Kayseri'de belirlenen ilçe ve mahallelerdeki alanlar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA statüsü kazandı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
- Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- YEKA ilan edilen bölgeler arasında Ankara Polatlı, Batman Gercüş, Bingöl Solhan, Çorum Merkez, Denizli Çivril ve Bekilli bulunuyor.
- Edirne Keşan, Konya Cihanbeyli, Malatya Arapgir, Sivas Yıldızeli, Tokat Sulusaray ve Yozgat Akdağmadeni de YEKA kapsamına alındı.
- Uşak'ın Banaz, Eşme, Sivaslı, Karahallı, Ulubey ve Merkez ilçeleri ile Kayseri Küpeli Mahallesi'nin bazı alanları da YEKA olarak belirlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
BİRÇOK İLDE YEKA KARARI
Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA şu il ve ilçelerde ilan edildi
|İl
|İlçe/Mahalle
|Ankara
|Polatlı
|Batman
|Gercüş
|Bingöl
|Solhan
|Çorum
|Merkez
|Denizli
|Çivril
|Denizli
|Bekilli
|Edirne
|Keşan
|Konya
|Cihanbeyli
|Malatya
|Arapgir
|Sivas
|Yıldızeli
|Tokat
|Sulusaray
|Uşak
|Banaz
|Uşak
|Eşme
|Uşak
|Sivaslı
|Uşak
|Karahallı
|Uşak
|Ulubey
|Uşak
|Merkez
|Yozgat
|Akdağmadeni
|Kayseri
|Küpeli Mahallesi (bazı alanlar)
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel