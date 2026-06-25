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Resmi Gazete duyurdu! Bakanlıktan 13 ilde yeni YEKA kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'nin farklı illerindeki bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Karar kapsamında Ankara, Batman, Bingöl, Çorum, Denizli, Edirne, Konya, Malatya, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Kayseri'de belirlenen ilçe ve mahallelerdeki alanlar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA statüsü kazandı.

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Resmi Gazete duyurdu! Bakanlıktan 13 ilde yeni YEKA kararı
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  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
  • Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • YEKA ilan edilen bölgeler arasında Ankara Polatlı, Batman Gercüş, Bingöl Solhan, Çorum Merkez, Denizli Çivril ve Bekilli bulunuyor.
  • Edirne Keşan, Konya Cihanbeyli, Malatya Arapgir, Sivas Yıldızeli, Tokat Sulusaray ve Yozgat Akdağmadeni de YEKA kapsamına alındı.
  • Uşak'ın Banaz, Eşme, Sivaslı, Karahallı, Ulubey ve Merkez ilçeleri ile Kayseri Küpeli Mahallesi'nin bazı alanları da YEKA olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.(Haberde yer alan görseller AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.(Haberde yer alan görseller AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

BİRÇOK İLDE YEKA KARARI

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA şu il ve ilçelerde ilan edildi

İlİlçe/Mahalle
AnkaraPolatlı
BatmanGercüş
BingölSolhan
ÇorumMerkez
DenizliÇivril
DenizliBekilli
EdirneKeşan
KonyaCihanbeyli
MalatyaArapgir
SivasYıldızeli
TokatSulusaray
UşakBanaz
UşakEşme
UşakSivaslı
UşakKarahallı
UşakUlubey
UşakMerkez
YozgatAkdağmadeni
KayseriKüpeli Mahallesi (bazı alanlar)

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Resmi Gazete duyurdu! Bakanlıktan 13 ilde yeni YEKA kararı-3 Resmi Gazete duyurdu! Bakanlıktan 13 ilde yeni YEKA kararı-4 Resmi Gazete duyurdu! Bakanlıktan 13 ilde yeni YEKA kararı-5

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