AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: "Bir il ve iki ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılacak"

AK Parti Sapanca'da gerçekleştirilecek olan 33. İstişare ve Değerlendirme Kampına hazırlanıyor. VATANDAŞIN TALEPLERİ MASAYA YATIRILACAK Geleneksel hale gelen istişare toplantılarının önemine değinen AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bu sene Sapanca'da gerçekleştireceğimiz kampta ekonomi, dış politika, güvenlik ve toplum meseleleri başlıca konularımız olacak. Milletvekillerimizin kendi seçim bölgelerinden getirdiği talepleri bizzat Cumhurbaşkanımıza ve kabinemize aktaracağı, siyasetin kalbinin atacağı bir program hazırladık" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımların altını çizen İnan, "Geçtiğimiz bir yıldır tüm toplantılarımızın temel konusu terörsüz Türkiye'ydi. Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çok titiz bir süreç yürütüldü. Artık milli iradeyle birlikte terörün tüm uzantılarıyla, tüm şubeleriyle ve illegal yapılarıyla yasal çerçeve içerisinde toplu bir tasfiye dönemine giriliyor" dedi. İnan, Meclis kapanmadan yasal çerçeveyi milletin takdirine sunmayı amaçladıklarını belirtti. "Bu süreç Türkiye'nin kendi egemenlik ve bağımsızlık sahasındaki en özel süreçlerden biri olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne yaklaştığını hatırlatan Eyyüp Kadir İnan,ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin icraat hızına da değinen İnan, "Dünyada konut krizinin yaşandığı bir dönemde, sistemin sağladığı hızla 1 milyon konutu milletimize teslim etme yolunda ilerliyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra aldığımız hızlı aksiyon, bu sistemin en büyük başarısıdır" şeklinde konuştu.



"KENDİ İÇLERİNDE KOLTUK KAVGASI VERİYORLAR"



CHP'de koltuk kavgalarına ve bölünmüş tabloya dikkat çeken İnan, "Demokrasinin güçlü olması için ana muhalefetin de dirayetli olması gerekir ancak maalesef bugün CHP; rüşvet, yolsuzluk ve irtikap olaylarıyla anılıyor. İstanbul'da yolsuzluk, İzmir'de kronik belediyecilik sorunları, Ankara'da ise susuzluk ve trafik konuşulurken; onlar kendi içlerinde koltuk kavgası veriyor" ifadelerini kullandı.



CHP'YE ŞAİBELİ KURULTAY TEPKİSİ: DEMOKRASİYİ AŞAĞIYA ÇEKİYOLAR



CHP'nin kongre süreçlerine de değinen İnan, "Biz dünya standartlarında kongreler yaparken, CHP'nin şaibeli kongrelerinde demokrasinin parayla satın alındığını kendi delegeleri ve belediye başkanları itiraf ediyor. CHP, demokrasiyi aşağı çekmeye devam ediyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.



ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI VE YENİ KATILIMLAR

Siyasetin gündeminde erken seçim olmadığını net bir dille ifade eden AK Parti Genel Sekreteri, "Bizim şu an tek gündemimiz milletimize verdiğimiz sözleri tutmak ve ekonomi beyannamemizdeki hedeflere ulaşmaktır. Sayın Bahçeli'nin ve parti sözcümüzün de ifade ettiği gibi, seçimler zamanında yapılacaktır" dedi.



AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR



Ayrıca AK Parti'ye yeni katılımların müjdesini veren İnan, "Bugün yapılacak İl Başkanları Toplantımızda bir il belediyemiz ve iki önemli ilçe belediyemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu kutlu harekete katılacaklar" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel