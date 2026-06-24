TBMM'de Sayıştay Başkanlığı seçimi: Oylamada yeniden Metin Yener seçildi
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan gizli oylamada 272 oy alan mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi. Seçimde rakibi Bahtiyar Sazlık 14 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı. Yener, 2021 yılından bu yana yürüttüğü görevine yeniden getirildi.
Son dakika: TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Sayıştay Başkanlığına mevcut başkan Metin Yener yeniden seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığına yeniden Metin Yener seçildi.
Genel Kurulda gizli oyla yapılan seçimde, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı.
272 OYLA YENİDEN SEÇİLDİ
289 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Yener, 272 oyla Sayıştay Başkanlığına yeniden seçildi. Sazlık 14 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.
METİN YENER KİMDİR?
1972 yılında Ankara'da doğdu.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Başbakanlıkta Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Daha sonra Başbakanlık Uzmanı, Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ve Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak Başbakanlıkta görev yaptı.
3 Ağustos 2018 de Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atandı. Gazi Üniversitesi İktisat Politikası Anabilim dalında ve ABD Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.
22.06.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 94 üncü birleşiminde Sayıştay Başkanlığına seçildi. Evli ve iki çocuklu olup yabancı dili İngilizcedir.
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