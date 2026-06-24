Canlı yayında terör propagandasına geçit yok: 2 tutuklama
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, ekiplerin yüz tanıma sistemiyle yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Haklarında çeşitli suçlardan işlem başlatılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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- Manavgat'ta sosyal medyada canlı yayın yaparak terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen H.D. ve Y.C.G. isimli 2 şüpheli tutuklandı.
- Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yüz tanıma sistemi kullanarak şüphelilerin kimliklerini ve yerlerini tespit etti.
- Şüpheliler Ulualan Mahallesi'ndeki lojmanda düzenlenen operasyonla yakalandı.
- Şüpheliler hakkında terör örgütü propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret, Türk milletini ve devleti aşağılamak ile kişilerin hatırasına hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.
- Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sosyal medya platformundaki canlı yayında terör örgütü propagandası yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yüz tanıma sistemi kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ile bulundukları yer tespit edildi.
Ulualan Mahallesi'ndeki lojmana düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. ve Y.C.G. hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kişilerin hatırasına hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.