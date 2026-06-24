Canlı yayında terör propagandasına geçit yok: 2 tutuklama

Şüpheliler hakkında terör örgütü propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret, Türk milletini ve devleti aşağılamak ile kişilerin hatırasına hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yüz tanıma sistemi kullanarak şüphelilerin kimliklerini ve yerlerini tespit etti.

Manavgat'ta sosyal medyada canlı yayın yaparak terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen H.D. ve Y.C.G. isimli 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sosyal medya platformundaki canlı yayında terör örgütü propagandası yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yüz tanıma sistemi kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ile bulundukları yer tespit edildi.

Ulualan Mahallesi'ndeki lojmana düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. ve Y.C.G. hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kişilerin hatırasına hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel