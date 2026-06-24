Partilerin son oy oranları belli oldu: AK Parti’den yükseliş mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son anket sonuçlarını ve partilerin oy oranlarını açıkladı. AK Parti’nin Aralık 2024’ten bu yana birinci parti olduğunu belirten Şen, “37, 38 gibi görünüyoruz” derken Terörsüz Türkiye süreci, erken seçim tartışmaları, anayasa çalışmaları ve CHP’de yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partilerinin son anketlerde yüzde 37-38 oy oranıyla 2024 Aralık'tan bu yana birinci parti olduğunu açıkladı.
- Şen, ikinci partinin yüzde 26-27, üçüncü partinin yüzde 9-10, dördüncü partinin ise yüzde 8-9 bandında oy aldığını belirtti.
- Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin bu yasama döneminde gelebileceğini söyleyen Şen, Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır ziyaretlerinde bölgede sürece güçlü destek gördüklerini ifade etti.
- Şen, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurgulayarak erken seçim için Meclis'te 360 milletvekili gerekse de bunun siyasetle başarılabileceğini söyledi.
- AK Parti'nin ikinci 25 yıl vizyonu için araştırmalar yürüttüğünü belirten Şen, yapay zeka, dijitalleşme ve doğum oranları gibi konuların da takip edildiğini açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı programda gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye bir yandan CHP'de yaşanan skandalları konuşurken, diğer yandan dış politikada ve Terörsüz Türkiye hedefinde atılan adımlara odaklandı.
Mustafa Şen, AK Parti'nin Aralık 2024'ten bu yana birinci parti olduğunu belirterek son araştırmalardaki oy oranlarını paylaştı.
AK PARTİ'DEN SON ANKET MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, AK Parti'nin 2024 Aralık'tan bu yana birinci parti olduğunu söyledi. Partisinin 6-7 aylık bir ikinci parti konumu yaşadığını belirten Şen, bu tablonun 2024 Ekim'de düzeldiğini ifade etti.
PARTİLERİN OY ORANLARI NASIL?
Geçen hafta yapılan araştırmaya işaret eden Mustafa Şen, AK Parti'nin son durumuna ilişkin net rakam verdi.
Şen, "Geçen hafta yaptığımız çalışma net gösteriyor, bu hafta tekrar yapıyoruz, muhtemelen onu teyit edecektir ki biz 37, 38 gibi görünüyoruz." dedi.
AK Parti'nin 2024 Ekim'den bu yana yükselişte olduğunu vurgulayan Şen, bu durumun kendileri açısından şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.
AK PARTİ'DE YÜKSELİŞ VURGUSU
Mustafa Şen, AK Parti'nin geçmiş seçim performansına dikkat çekerek yükseliş trendinin sürdüğünü söyledi.
Şen, "Bu bizim için şaşırtıcı bir şey değil. Zaten biz 40'lar 50'ler almış bir partiyiz. Daha da iyi olması için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şen'in açıklamasına göre AK Parti'yi takip eden ikinci partinin oy oranı 26-27 bandında bulunuyor.
Bir sonraki partinin oy oranı 9 ile 10 arasında, sonraki partinin oy oranı ise 8 ile 9 arasında görünüyor.
ŞEN'DEN CHP DEĞERLENDİRMESİ
Mustafa Şen'e CHP'de yaşanan son gelişmeler ve seçim anketlerine ilişkin değerlendirmesi de soruldu.
Şen, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir. Bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz." diye konuştu.
Şen, bazı çevrelerin siyasi tabloyu farklı okuduğunu belirterek, "Bazılarının kendilerini aç tavuk gibi tahıl ambarında gördüklerini net söyleyebilirim." dedi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Mustafa Şen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Şen, bu konuda düzenli araştırma yaptıklarını belirterek sürecin toplumdaki karşılığını takip ettiklerini söyledi.
Şen, "Onu, sürekli her ay birbirini takip edecek şekilde ölçüyoruz. Baştan beri milletin bizden beklediği, Terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak. Hiçbir zaman iyimserlik yönündeki beklenti düşmedi. Hep birbirini teyit eder şekilde sonuçlar aldık. Yani millet diyor ki 'Bu işi bitirin'." yanıtını verdi.
"BU İŞ BİTECEK" MESAJI
Geçen hafta sonu Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır'a ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Şen, bölgede sürece güçlü destek gördüklerini söyledi.
Şen, "Asla bunun geri dönüşü olamaz diye bakıyorlar. Yani birileri bir yanlış yapsa da halk buna müsaade etmeyecek, etmez. Bu huzuru güveni satın almış vatandaş. Bu iş bitecek." dedi.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemenin bu yasama döneminde gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya ise Şen, "Ben, olur diye bekliyorum." cevabını verdi.
"Komisyon gündemine mi gelecek?" sorusuna da Şen, "Meclis gereğini yapar hale gelir diye ümit ediyorum." karşılığını verdi.
PKK'nın da gereğini yapması gerektiğini vurgulayan Şen, "Yaptığında da iş biter inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
AK PARTİ'NİN ARAŞTIRMA BAŞLIKLARI
Mustafa Şen, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı olarak yürüttükleri çalışmalara da değindi.
Şen, yapay zeka, sosyal medya kullanımı, dijitalleşme ve dijital bağımlılık gibi konuların araştırma başlıkları arasında yer aldığını söyledi.
Televizyon dizileri, bazı gündüz programları, toplumun bu içeriklere bakışı, düzenleme beklentileri ve doğum oranlarına ilişkin konuların da belli aralıklarla takip edildiğini belirtti.
Şen, "25. yıl araştırmamız, 'İkinci 25 yıl' olarak yapılıyor." dedi.
İKİNCİ 25 YIL ÇALIŞMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, partinin yeni dönem vizyonuna ilişkin araştırmalar yürüttüklerini ifade etti.
Şen, "İkinci 25 yılda vatandaşlarımız AK Parti'den ne bekliyorlar? Gençlik kategorisi olarak vatandaşlarımız bizden ne bekliyor? 11 milyon üyemiz var, bu araştırmalarda onlarla da görüşüyoruz. İkinci 25 yılda üyelerimiz, teşkilatlarımız bizden neler bekliyor? Bunun ön çalışmasını hafta sonu Sakarya'da yapacağız." diye konuştu.
ERKEN SEÇİM TARTIŞMASINA YANIT
Mustafa Şen'e Milletvekili Genel Seçimi için hangi tarihin uygun olacağı da soruldu.
Şen, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğine vurgu yaptı.
Şen, "AK Parti'nin çizgisi budur, seçim zamanında yapılır. Ama o zamana yakın bir vakit de zamana dahildir. Hani susmak konuşmaya dahildir gibi. O yakın haftalar, yakın aylar da o zamanında kavramına dahildir. Özellikle siyasi hukukla, seçim hukukuyla temayüz etmiş arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıp, masaya koyacaklardır. Henüz öyle bir çalışma yapılmadı." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ADAYI ERDOĞAN
Şen, seçimde Başkan adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.
Bir basın mensubunun, erken seçim kararı için Meclis'te 360 milletvekilinin gerektiğini, Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının ise 320 civarında olduğunu hatırlatması üzerine Şen dikkat çeken bir yanıt verdi.
Şen, "Siyaset bunu başarabilme sanatı zaten." dedi.
"Milletvekili sayısı açısından bir problem olabilir mi?" sorusuna ise Şen, "Zannetmiyorum." cevabını verdi.
ANAYASA ÇALIŞMALARI İÇİN OLUMLU HAVA
Mustafa Şen, anayasa çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle yaptığı görüşmelere işaret eden Şen, süreçte olumlu bir hava bulunduğunu söyledi.
Şen, bu olumlu havanın büyüyerek devam edeceğini düşündüğünü ifade etti.
CHP'NİN YARGI İDDİALARINA SERT SÖZLER
Mustafa Şen'e CHP'nin "Yargı siyasallaştı" iddiaları da soruldu.
Şen, bu iddialara sert ifadelerle karşılık verdi.
Şen, "Vatandaşımız diyor ki 'Bizim paralarımızı çaldılar, gittiler kendilerine parti satın aldılar. Bizim paralarımızı çaldılar, gittiler kendilerine delege satın aldılar. Bizim paralarımızı çaldılar, gittiler kendilerine kurultay, genel kurul satın aldılar.' Gerçek bu. Şimdi bu gerçeği karalamak için çamur at, izi kalsın yapmak için dediğiniz şekilde söylüyorlar." diye konuştu.