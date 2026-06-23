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Sarsıntı, ana merkez üssü olan Aydın il merkezine 23.36 KM mesafede gerçekleşirken coğrafi yakınlıklarına göre çevre illerde de hissedildi. Deprem merkezine en yakın 5 il ve mesafeleri şu şekilde listelendi: