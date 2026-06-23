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Aydın sallandı! Aydın Germencik'te deprem meydana geldi: AFAD son depremler...

Aydın'da bugün öğleden sonra deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre merkez üssü Germencik ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

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Aydın sallandı! Aydın Germencik'te deprem meydana geldi: AFAD son depremler...
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  • Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • AFAD'a göre deprem 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14:04:35'te 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşti.
  • Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri Dağkaraağaç, Çamköy ve Abdurrahmanlar köyleri oldu.
  • Sarsıntı Aydın il merkezine 23.36 kilometre mesafede meydana geldi.
  • Deprem İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli illerinde de hissedildi.

SON DAKİKA: Aydın Germencik'te deprem meydana geldi. AFAD büyüklüğü 3.9 olarak açıkladı.

Aydın sallandı! Aydın Germencik'te deprem meydana geldi: AFAD son depremler...-2

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD Deprem Dairesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre sarsıntının detayları şu şekilde:

  • Büyüklük: 3.9 (Mw)
  • Yer: Germencik (Aydın)
  • Tarih / Saat: 23-06-2026 / 14:04:35 TSİ
  • Derinlik: 7.3 KM
  • Koordinatlar: 37.9183 N Enlem, 27.5917 E Boylam

Fotoğraf AFAD'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AFAD'dan servis edilmiştir.

EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ VE ÇEVRE İLLER HANGİLERİ?

Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri Germencik ilçesine bağlı şu köyler/mahalleler oldu:

  • Dağkaraağaç (2.39 KM)
  • Çamköy (2.74 KM)
  • Abdurrahmanlar (2.87 KM)
  • Hıdırbeyli (3.55 KM)
  • Alangüllü (4.31 KM)

Fotoğraf AFAD'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AFAD'dan servis edilmiştir.

Sarsıntı, ana merkez üssü olan Aydın il merkezine 23.36 KM mesafede gerçekleşirken coğrafi yakınlıklarına göre çevre illerde de hissedildi. Deprem merkezine en yakın 5 il ve mesafeleri şu şekilde listelendi:

ÜlkeİlMesafe (KM)
TürkiyeAydın23.36
Türkiyeİzmir67.33
TürkiyeManisa79.51
TürkiyeMuğla103.58
TürkiyeDenizli131.80

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

23 HAZİRAN 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (Km)TipBüyüklükYer
2026-06-23 14:06:3238.4563938.0083311.72ML1.3Akçadağ (Malatya)
2026-06-23 14:04:3537.9183327.591677.3MW3.9Germencik (Aydın)
2026-06-23 13:46:2236.1730631.044177.61ML1.8Akdeniz - [57.71 km] Kumluca (Antalya)
2026-06-23 12:59:3538.3877837.348897.0ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-23 12:58:3538.2531.104447.0ML1.2Yalvaç (Isparta)
2026-06-23 12:42:2537.3141728.651117.0ML1.4Menteşe (Muğla)
2026-06-23 12:26:4138.9397243.558068.93ML2.6Van Gölü - [03.59 km] Tuşba (Van)
2026-06-23 12:20:5039.3455642.205287.0ML1.5Karaçoban (Erzurum)
2026-06-23 12:07:0037.88535.301947.0ML1.9Yahyalı (Kayseri)
2026-06-23 11:57:4239.9183333.021397.0ML1.3Mamak (Ankara)
2026-06-23 10:58:3738.2727838.225837.0ML1.8Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-23 10:37:0938.8472243.5152816.97ML2.2Tuşba (Van)
2026-06-23 10:07:2239.8622228.8357.03ML1.5Orhaneli (Bursa)
2026-06-23 09:48:1239.2577828.154727.0ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-23 09:23:5835.67529.344177.04ML2.1Akdeniz - [64.02 km] Kaş (Antalya)

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