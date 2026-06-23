TBMM’de kabul edildi: Deprem bölgesine KDV istisnası 2028'e uzatıldı
TBMM Genel Kurulu'nda önemli düzenlemeler kabul edildi. Deprem bölgesindeki projelere yönelik KDV istisnası 2028 yılı sonuna kadar uzatıldı. Belediye taşınmazlarının taksitle satışının önü açıldı. Türkiye'nin Suudi Arabistan ile enerji, Brezilya ile savunma sanayi alanındaki iş birliği anlaşmaları da yasalaştı.
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- TBMM Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin önemli maddeleri kabul edildi.
- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki KDV istisnası süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.
- Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji projeleri için hükümetlerarası anlaşma yasalaştı.
- Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayi iş birliğini güçlendiren anlaşma onaylandı.
- Belediyelere ait taşınmazların peşin veya taksitle satışına imkan tanıyan düzenleme kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda yoğun mesai devam ederken, emniyet teşkilatına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerinde önemli maddeler kabul edildi. Meclis'ten geçen düzenlemeler arasında deprem bölgesindeki projeler için uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) istisnasının uzatılması, belediyelere ait taşınmazların taksitle satışına imkan tanınması ve uluslararası iş birliği anlaşmalarının onaylanması yer aldı.
Kabul edilen düzenlemeyle birlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde sürdürülen yatırım, proje ve faaliyetler için uygulanan KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028 olarak güncellenecek.
SUUDİ ARABİSTAN İLE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ
Genel Kurul'da ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşma da kabul edilerek yasalaştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan şirketleri tarafından Türkiye'de toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları gerçekleştirilecek. İlk aşamada ise Sivas ve Karaman'da toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin kurulması planlanıyor. Projelerden elde edilecek elektrik enerjisi, Türkiye tarafından 30 yıl süreyle satın alınacak.
BREZİLYA İLE SAVUNMA SANAYİ HAMLESİ
Milletvekilleri, Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmayı da onayladı. Söz konusu düzenleme ile iki ülke arasında teknoloji paylaşımı, ortak projeler ve savunma sanayisine yönelik iş birliklerinin geliştirilmesinin önü açılmış oldu.
BELEDİYE TAŞINMAZLARINA TAKSİT KOLAYLIĞI
Kanun teklifinde yer alan bir diğer düzenleme ise mahalli idarelere ait taşınmazların satışına ilişkin oldu. Buna göre belediyeler ve diğer yerel yönetimlere ait taşınmazlar peşin veya taksitle satılabilecek. Satış bedelinin en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi şartıyla kalan tutar iki yıl içinde 12 taksitte tahsil edilebilecek. Taksitli satışlarda teminat mektubu verilmesi veya taşınmaz üzerine idare lehine ipotek konulması halinde tapu devri yapılabilecek.
Öte yandan KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna tutulacak. Ayrıca araç satışlarının ardından uygulanan tescil süresi de 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılacak.
Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleştirilen birleşimde teklifin ilgili maddelerinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul çalışmalarına ara verdi. TBMM'nin önümüzdeki günlerde uzman erbaşlara yönelik düzenlemeler ile Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşmesi bekleniyor.