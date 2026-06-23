TBMM’de kabul edildi: Deprem bölgesine KDV istisnası 2028'e uzatıldı

Kabul edilen düzenlemeyle birlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde sürdürülen yatırım, proje ve faaliyetler için uygulanan KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028 olarak güncellenecek.

TBMM Genel Kurulu'nda yoğun mesai devam ederken, emniyet teşkilatına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerinde önemli maddeler kabul edildi. Meclis'ten geçen düzenlemeler arasında deprem bölgesindeki projeler için uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) istisnasının uzatılması, belediyelere ait taşınmazların taksitle satışına imkan tanınması ve uluslararası iş birliği anlaşmalarının onaylanması yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin önemli maddeleri kabul edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

SUUDİ ARABİSTAN İLE ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Genel Kurul'da ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşma da kabul edilerek yasalaştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan şirketleri tarafından Türkiye'de toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları gerçekleştirilecek. İlk aşamada ise Sivas ve Karaman'da toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin kurulması planlanıyor. Projelerden elde edilecek elektrik enerjisi, Türkiye tarafından 30 yıl süreyle satın alınacak.



BREZİLYA İLE SAVUNMA SANAYİ HAMLESİ

Milletvekilleri, Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayi alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmayı da onayladı. Söz konusu düzenleme ile iki ülke arasında teknoloji paylaşımı, ortak projeler ve savunma sanayisine yönelik iş birliklerinin geliştirilmesinin önü açılmış oldu.