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İstanbul'dan 350 metrelik sondaj platformu geçti | Boğaz trafiği geçici olarak durduruldu

İtalya'dan Romanya'ya götürülen ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından çekilen toplam 350 metre uzunluğundaki sondaj platformu iskelesi, saat 06.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerinin eşlik ettiği geçiş sırasında güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

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İstanbul'dan 350 metrelik sondaj platformu geçti | Boğaz trafiği geçici olarak durduruldu
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  • İtalya'dan Romanya'ya çekilen 350 metre uzunluğundaki sondaj platformu iskelesi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
  • Liberya bayraklı PACIFIC DUCHESS römorkörü tarafından yedeklenen platform sabah 06.30'da boğaza giriş yaptı.
  • İstanbul Boğazı, platformun geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri geçiş sırasında gemiye eşlik etti.

İtalya'dan Romanya'ya çekilen dev sondaj platformu iskelesi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Video Oynatma İkonu İstanbul Boğazı'nda devasa geçiş!

İtalya'dan Romanya'ya götürülen ve toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, güvenlik önlemleri eşliğinde boğazdan geçti.

İtalya'dan Romanya'ya çekilen 350 metre uzunluğundaki sondaj platformu iskelesi İstanbul Boğazı'ndan geçti. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)İtalya'dan Romanya'ya çekilen 350 metre uzunluğundaki sondaj platformu iskelesi İstanbul Boğazı'ndan geçti. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

BOĞAZA SABAH SAATLERİNDE GİRİŞ YAPTI

Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından yedeklenerek çekilen sondaj platformu iskelesi, saat 06.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

İstanbul'dan 350 metrelik sondaj platformu geçti | Boğaz trafiği geçici olarak durduruldu-3

KEGM RÖMORKÖRLERİ EŞLİK ETTİ

Geçiş sırasında gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti. Güvenli seyir için gerekli tedbirler alınırken, geçiş süresince boğaz trafiği yakından takip edildi.

İstanbul'dan 350 metrelik sondaj platformu geçti | Boğaz trafiği geçici olarak durduruldu-4

BOĞAZ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesinin geçişi sırasında İstanbul Boğazı, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

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İstanbul'dan 350 metrelik sondaj platformu geçti | Boğaz trafiği geçici olarak durduruldu-6 İstanbul'dan 350 metrelik sondaj platformu geçti | Boğaz trafiği geçici olarak durduruldu-7 İstanbul'dan 350 metrelik sondaj platformu geçti | Boğaz trafiği geçici olarak durduruldu-8

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