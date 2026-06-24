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Düzce'de deprem! Düzce depremi kaç büyüklüğünde? AFAD son dakika

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bugün saat 08:46'da yerin 11.32 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Soğuksu köyü oldu.

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Düzce'de deprem! Düzce depremi kaç büyüklüğünde? AFAD son dakika
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  • AFAD verilerine göre Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 08:46:15'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin merkez üssü 11.32 kilometre derinlikte kaydedildi.
  • Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Soğuksu köyü oldu.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi güne depremle uyandı. AFAD büyüklüğü 3.1 olarak açıkladı.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

SARSINTININ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi verilerine göre, yerel saatle 08:46:15'te merkez üssü Gümüşova (Düzce) olan bir deprem meydana geldi. Yerin 11.32 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğü 3.1 (ML) olarak açıklandı.

Fotoğraf AFAD'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AFAD'dan servis edilmiştir.

DEPREME YAKIN YERLEŞİM YERLERİ HANGİLERİ?

Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yerlerinin başında Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı köyler yer aldı. Depremin merkezine en yakın 5 yerleşim yeri şu şekilde listelendi:

  • Soğuksu (Hendek/Sakarya): 0.85 KM

  • Kıyıköy (Cumayeri/Düzce): 1.21 KM

  • Halilbey (Hendek/Sakarya): 2.00 KM

  • Bıçkıatik (Hendek/Sakarya): 2.57 KM

  • Yeni (Gümüşova/Düzce): 2.96 KM

Fotoğraf AFAD'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AFAD'dan servis edilmiştir.

ÇEVRE İLLER HANGİLERİ?

Meydana gelen sarsıntı sadece Düzce'de değil, sismik olarak yakın konumda bulunan komşu illerde de hissedildi. Deprem merkezinin çevre illere olan mesafeleri ise şöyle ölçüldü:

  • Düzce: 23.47 KM

  • Sakarya: 42.13 KM

  • Bolu: 62.17 KM

  • Kocaeli: 86.90 KM

  • Zonguldak: 100.66 KM

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 24 HAZİRAN 2026

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (KM)TipBüyüklükYer
2026-06-24 08:46:1540.8583330.8855611.32ML3.1Gümüşova (Düzce)
2026-06-24 08:06:0038.2305638.578897.00ML0.8Pütürge (Malatya)
2026-06-24 07:53:5438.7491739.6200012.43ML1.7Kovancılar (Elazığ)
2026-06-24 07:24:5239.3772240.6377816.68ML1.8Yedisu (Bingöl)
2026-06-24 07:13:0037.1700036.701118.15ML2.1Nurdağı (Gaziantep)
2026-06-24 07:05:0939.0413926.153617.00ML1.5Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [47.69 km] Karaburun (İzmir)
2026-06-24 06:34:2639.2172227.786946.99ML1.0Soma (Manisa)
2026-06-24 06:20:2339.0972227.852785.26ML1.0Kırkağaç (Manisa)
2026-06-24 06:10:1238.1638931.670287.93ML1.0Doğanhisar (Konya)
2026-06-24 05:27:2739.2366729.000837.00ML1.6Simav (Kütahya)
2026-06-24 05:14:4237.6455629.741397.00ML2.4Yeşilova (Burdur)
2026-06-24 05:00:0139.2238928.140285.23ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
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