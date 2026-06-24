Düzce'de deprem! Düzce depremi kaç büyüklüğünde? AFAD son dakika

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ÇEVRE İLLER HANGİLERİ?

Meydana gelen sarsıntı sadece Düzce'de değil, sismik olarak yakın konumda bulunan komşu illerde de hissedildi. Deprem merkezinin çevre illere olan mesafeleri ise şöyle ölçüldü: