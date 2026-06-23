Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama! Valilik acı haberi duyurdu
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki MKE Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisinde, yürütülen Ar-Ge ve imha faaliyeti esnasında patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, Kırıkkale Valiliği acı haberi duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Patlama sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir." denildi.
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- Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki MKE Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde meydana gelen patlamada 2 özel şirket çalışanı hayatını kaybetti.
- Patlama 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Ar-Ge faaliyetleri esnasında 3.5 inçlik roket mühimmatının kazaen infilak etmesi sonucu gerçekleşti.
- Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Kırıkkale Valiliği patlamayla ilgili resmi açıklama yaptı.
Kırıkkale'de mühimmat deposunda yaşanan patlamadan acı haber geldi.
Yahşihan ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.Mühimmat deposunda patlama: 2 şehit
ROKET İNFİLAK ETTİ
Saat 14.00 sıralarında yürütülen imha ve patlatma faaliyeti esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3.5 inçlik roket mühimmatı infilak etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
ACI HABER GELDİ
Patlamaya ilişkin açıklama yapan Kırıkkale Valiliği, "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir." bilgisini verdi.
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