Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama! Valilik acı haberi duyurdu

Kırıkkale Valiliği patlamayla ilgili resmi açıklama yaptı.

Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de mühimmat deposunda yaşanan patlamadan acı haber geldi.

Yahşihan ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

ROKET İNFİLAK ETTİ

Saat 14.00 sıralarında yürütülen imha ve patlatma faaliyeti esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3.5 inçlik roket mühimmatı infilak etti.