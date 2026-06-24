Güneş altında sınırsız özgürlük yok: İşte cildinizi korumanın şifresi! Bu 5 filtreye dikkat

SADECE SPF TEK YETERLİ OLMAZ Güneş koruyucunun yüksek SPF değeri içermesi tek başına yeterli gelmiyor. Ürünün hem UVB ışınlarına hem de cildin daha derin katmanlarına ulaşabilen UVA ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlaması gerekiyor. Çünkü cilt yaşlanması ve bazı cilt kanserleriyle özellikle UVA ışınları ilişkili oluyor.

FİLTREYE MUTLAKA DİKKAT EDİN Güneş koruyucularda kullanılan filtreler genel olarak kimyasal (organik) ve fiziksel/ mineral (inorganik) olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Kimyasal filtreler UV ışınlarını emerek zararsız ısı enerjisine dönüştürürken, fiziksel filtreler UV ışınlarını yansıtarak ve dağıtarak koruma sağlıyor.

Günümüzde birçok ürün her iki filtre grubunu birlikte içerecek şekilde formüle ediliyor.