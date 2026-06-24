Güneş altında sınırsız özgürlük yok: İşte cildinizi korumanın şifresi! Bu 5 filtreye dikkat
Aşırı güneş, DNA yapısında hasara yol açarak cilt kanseri riskini artırıyor. Koruyucu ürünler ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerini azaltıyor. Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Çaytemel, “Güneş koruyucuyu yetersiz miktarda sürmeyin. Gün içinde yenileyin. Koruyucuya güvenerek uzun süre güneş altında kalmayın” diyor.
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- Dünya genelinde cilt kanseri görülme sıklığı artıyor ve eskiden ileri yaşlarda görülen kanserler artık 30'lu ve 20'li yaşlardaki bireylerde de daha sık görülüyor.
- Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Çaytemel, güneş koruyucu kullanımında dikkat edilmesi gereken 5 önemli kuralı açıkladı.
- Yaz aylarında ve yoğun güneş maruziyetinde SPF 50 ve üzeri koruma sağlayan ürünler tercih edilmeli, SPF 30 altı ürünler yetersiz kalıyor.
- Güneş koruyucu ürünlerin hem UVB hem de UVA ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlaması gerekiyor.
- Güneş koruyucu seçiminde cilt tipine uygunluk önemli, yağlı ciltlerde su bazlı, kuru ciltlerde nemlendirici içerikli, hassas ciltlerde parfüm ve alkol içeriği düşük ürünler tercih edilmeli.
Dünya genelinde cilt kanseri görülme sıklığı artıyor. Üstelik eskiden daha ileri yaşlarda görülen kanserler artık 30'lu ve 20'li yaşlardaki bireylerde de daha sık karşımıza çıkıyor.
Bu artışta kontrolsüz güneşlenme alışkanlıkları ve çocukluk dönemindeki yoğun ultraviyole ışınlarına maruz kalma önemli rol oynuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Çaytemel, güneşin zararlı etkilerinden korunmamızda güneş koruyucu ürünler kilit bir rol üstlendiğini söylüyor. Güneş koruyucularda dikkat etmemiz gereken en önemli 5 kuralı anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:
"SINIRSIZ GÜNEŞLENEBİLİRİM" HATASINA DÜŞMEYİN!
Güneş koruyucu kullanmak güneş altında sınırsız süre kalabileceğimiz anlamına gelmiyor. Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş maruziyetinden kaçınılmalı.
Ayrıca, geniş kenarlı şapka ve UV koruyucu güneş gözlüğü kullanılmalı, sık dokunmuş açık renkli giysiler tercih edilmeli ve mümkün olduğunca gölge alanlarda kalınmalıdır. Çünkü en etkili güneşten korunma, güneş koruyucu ürünlerin fiziksel korunma önlemleriyle birlikte kullanılmasıyla sağlanır.
SPF 50 ALTI ÜRÜNLER YETERSİZ
SPF değeri yükseldikçe cilde ulaşan UVB ışınlarının yoğunluğu azalıyor. Örneğin Sınırsız güneşlenme olmaz SPF 30, UVB ışınlarının yaklaşık yüzde 97'sini; SPF 50 de yaklaşık yüzde 98'ini filtreliyor. Bu nedenle günlük kullanımda en az SPF 30, yaz aylarında ve yoğun güneş maruziyetinde ise SPF 50 ve üzeri koruma sağlayan ürünler tercih edilmelidir.
SADECE SPF TEK YETERLİ OLMAZ
Güneş koruyucunun yüksek SPF değeri içermesi tek başına yeterli gelmiyor. Ürünün hem UVB ışınlarına hem de cildin daha derin katmanlarına ulaşabilen UVA ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlaması gerekiyor. Çünkü cilt yaşlanması ve bazı cilt kanserleriyle özellikle UVA ışınları ilişkili oluyor.
FİLTREYE MUTLAKA DİKKAT EDİN
Güneş koruyucularda kullanılan filtreler genel olarak kimyasal (organik) ve fiziksel/ mineral (inorganik) olmak üzere iki gruba ayrılıyor.
Kimyasal filtreler UV ışınlarını emerek zararsız ısı enerjisine dönüştürürken, fiziksel filtreler UV ışınlarını yansıtarak ve dağıtarak koruma sağlıyor.
Günümüzde birçok ürün her iki filtre grubunu birlikte içerecek şekilde formüle ediliyor.
CİLT TİPİNE UYGUN OLMALI
Her güneş koruyucu her cilt tipi için uygun olmayabiliyor.
Yağlı ve akneye eğilimli ciltlerde hafif yapılı, su bazlı ve komedojenik olmayan ürünler tercih edilmeli. Kuru ciltlerde ise nemlendirici içeriği zengin formüller daha iyi sonuç verirken, hassas ciltlerde parfüm ve alkol içeriği düşük ürünler tahriş riskini azaltır. Doğru ürün seçimi düzenli kullanım alışkanlığını da destekler.
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