Van’da askeri araç kazasında 1 şehit | 5 yaralı
Van-Erciş kara yolunda jandarma aracına hafif ticari aracın arkadan çarpması neticesinde elim kaza meydana geldi. Çarpışma sonucu Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Kazada 3’ü asker 5 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Şehit Karabulut’un Adana Sarıçam’daki ailesine acı haber ulaştı.
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- Van-Erciş kara yolunda devriye görevindeki jandarma aracına hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu.
- Kazada 4'ü asker toplam 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
- Şehit Samet Karabulut'un Adana'nın Sarıçam ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi taziye mesajı yayınlayarak şehidin ailesine ve jandarma teşkilatına başsağlığı diledi.
Van-Erciş kara yolunda rutin devriye görevindeki jandarma aracına hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu yürekleri yakan acı haber ulaştı.
Meydana gelen şiddetli çarpışmada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu.
3'Ü MEHMETÇİK 5 YARALI
Van-Erciş kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 jandarma personeli ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şehit Samet Karabulut'un Adana'nın Sarıçam ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.
ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET
Kazaya ilişkin resmi açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Çiftçi, taziye mesajında şunları aktardı:
"Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."