Yalım dizayn ettirdi Özel hala biniyor | CHP’nin makam aracını geri vermedi! “Gel teslim et”
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, rüşvet suçlamasıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a dizayn ettirdiği genel merkeze ait 06 ATA 045 plakalı makam aracını partiye iade etmediği ortaya çıktı. CHP’li Barış Yarkadaş, Özel'in aracı derhal teslim etmesi gerektiğini söyledi. Yalım'ın 170 bin avro harcayarak VIP dönüşümünün belediye kasasından karşılandığını itiraf ettiği araçla ilgili Özel’in meclisteki grup toplantısında hiçbir ifade kullanmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu destekçileri ise söz konusu otomobili temsili olarak “haram araç” sıfatıyla genel merkez önünde sergilemişti.
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- CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla düşen Manisa Milletvekili Özgür Özel, partiye ait 06 ATA 045 plakalı VIP aracı genel merkezin taleplerine rağmen iade etmedi.
- CHP'li Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP'ye ait Vito marka aracı hâlâ kullandığını ve defalarca iade edilmesinin istendiğini belirtti.
- Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in makam aracına yapılan 170 bin avroluk VIP dönüşüm masrafının belediye iştiraki üzerinden ödendiğini iddia etmişti.
- Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği CHP grup toplantısındaki 1 saatlik konuşmasında makam aracı konusuna hiç değinmedi.
- Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP Genel Merkezi önünde 'haram araç' yazısıyla iki temsili otomobil sergilemişti.
Kurultay şaibesini tescilleyen mahkeme kararıyla CHP liderliği görevinden düşen Manisa Milletvekili Özgür Özel bir yandna partiyi bölme mesaisini sürdürürken diğer yandan partinin nimetlerinden faydalanmakla eleştiriliyor.
Özel'in CHP genel merkezinin iade talebine rağmen "06 ATA 045" plakalı VIP aracı ısrarla teslim etmediği belirlendi.
Rüşvet iddialarının gölgesinde kalan CHP genel merkezine ait aracın akıbeti parti içinde tartışmaya neden oldu.
Konuyu gündeme taşıyan CHP'li Barış Yarkadaş, "Özgür Özel hâlâ CHP'nin arabasını kullanıyor. O Vito'yu bir an önce gelsin teslim etsin. Defalarca söylediler, getirin arabayı." dedi.
KONUYA GİRMEDİ
Özgür Özel bugün TBMM'de düzenlediği CHP grup toplantısındaki konuşmasında haram aracı neden iade etmediğiyle ilgili hiçbir ifade kullanmadı.
Özel, 1 saat süren konuşmasında makam aracı konusuna hiç değinmedi.
MASRAFLARI YALIM'DAN
"Rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Özgür Özel'in makam aracına yapılan 170 bin avroluk VIP dönüşüm masrafının belediye iştiraki üzerinden ödendiğini iddia etmişti.
Yalım ayrıca Özel'e kurultay öncesinde 1,2 milyon TL tutarında kayıt dışı nakit para ulaştırdığını söylemişti.
KILIÇDAROĞLU EKİBİ SERGİLEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından "haram araç" yazısıyla iki otomobil sergilendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından "haram araç" yazısıyla sergilenen iki otomobillerin "temsili" olduğu açıklanmıştı.
Temsili "haram araçlardan" birinin İBB Davası'nın kilit isimlerinden suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından alındığı öne sürülürken diğerinin iç tasarımının CHP üyeliğinden ihraç edilen ve tutuklanarak Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın yaptırdığı iddia edilmişti.
Araçların üzerine "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" ve "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" ifadeleri yazılmıştı.
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