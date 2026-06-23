Yalım dizayn ettirdi Özel hala biniyor | CHP’nin makam aracını geri vermedi! “Gel teslim et”

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP Genel Merkezi önünde 'haram araç' yazısıyla iki temsili otomobil sergilemişti.

Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği CHP grup toplantısındaki 1 saatlik konuşmasında makam aracı konusuna hiç değinmedi.

Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in makam aracına yapılan 170 bin avroluk VIP dönüşüm masrafının belediye iştiraki üzerinden ödendiğini iddia etmişti.

CHP'li Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in CHP'ye ait Vito marka aracı hâlâ kullandığını ve defalarca iade edilmesinin istendiğini belirtti.

CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla düşen Manisa Milletvekili Özgür Özel, partiye ait 06 ATA 045 plakalı VIP aracı genel merkezin taleplerine rağmen iade etmedi.

Özel'in CHP genel merkezinin iade talebine rağmen " 06 ATA 045 " plakalı VIP aracı ısrarla teslim etmediği belirlendi.

Kurultay şaibesini tescilleyen mahkeme kararıyla CHP liderliği görevinden düşen Manisa Milletvekili Özgür Özel bir yandna partiyi bölme mesaisini sürdürürken diğer yandan partinin nimetlerinden faydalanmakla eleştiriliyor.

Konuyu gündeme taşıyan CHP'li Barış Yarkadaş, "Özgür Özel hâlâ CHP'nin arabasını kullanıyor. O Vito'yu bir an önce gelsin teslim etsin. Defalarca söylediler, getirin arabayı." dedi.

Rüşvet iddialarının gölgesinde kalan CHP genel merkezine ait aracın akıbeti parti içinde tartışmaya neden oldu.

KONUYA GİRMEDİ

Özgür Özel bugün TBMM'de düzenlediği CHP grup toplantısındaki konuşmasında haram aracı neden iade etmediğiyle ilgili hiçbir ifade kullanmadı.

Özel, 1 saat süren konuşmasında makam aracı konusuna hiç değinmedi.