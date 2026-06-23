Hürmüz ve Basra'da son durum: 11 gemimiz güvenli şekilde körfezden ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki son duruma dair açıklamalarda bulundu.

11 GEMİ HÜRMÜZ'DEN AYRILDI

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz. Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı.

7 GEMİDE 117 VATANDAŞIMIZ GÖREV YAPIYOR

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel