CANLI YAYIN
Geri

Hürmüz ve Basra'da son durum: 11 gemimiz güvenli şekilde körfezden ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki sıcak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, 21 Haziran sabahı itibarıyla Türk sahipli 11 geminin bölgeden güvenli şekilde ayrıldığını açıkladı. Körfez'de kalan 7 gemide 177 Türk vatandaşının görev yaptığını ve bunlardan yalnızca birinin Türk bayraklı olduğunu kaydetti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hürmüz ve Basra'da son durum: 11 gemimiz güvenli şekilde körfezden ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki son duruma dair açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, "Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı" dedi.

Hürmüz ve Basra'da son durum: 11 gemimiz güvenli şekilde körfezden ayrıldı-2

11 GEMİ HÜRMÜZ'DEN AYRILDI
Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz. Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı.

7 GEMİDE 117 VATANDAŞIMIZ GÖREV YAPIYOR

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hürmüz ve Basra'da son durum: 11 gemimiz güvenli şekilde körfezden ayrıldı-4 Hürmüz ve Basra'da son durum: 11 gemimiz güvenli şekilde körfezden ayrıldı-5 Hürmüz ve Basra'da son durum: 11 gemimiz güvenli şekilde körfezden ayrıldı-6

Takvim Kaynak Tercihleri
FETÖ’nün sinsi planı Kocaeli’de çöktü | Güncel eğitim yapılanmasına operasyon 2’si firari 15 gözaltı
SONRAKİ HABER

FETÖ’nün sinsi planı Kocaeli’de çöktü
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler