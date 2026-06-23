Rekabet Kurumu’ndan Threads açıklaması: Meta taahhütlere uydu

Rekabet Kurumu 2024 yılında Threads ve Instagram arasındaki veri birleştirme uygulamalarının rekabet riski oluşturabileceği değerlendirmesiyle geçici tedbir kararı almış ve Meta platformu Türkiye'de durdurmuştu.

Süreç boyunca kullanıcı verilerinin korunmasını öncelik haline getiren Rekabet Kurumu'nun girişimleri sonuç verdi. Meta'nın sunduğu yeni taahhütlerle birlikte Threads'e erişimin önü açılırken, kullanıcılar artık hesap oluşturma ve veri paylaşımı konusunda daha fazla söz sahibi olacak.

THREADS TÜRKİYE'DE YENİDEN KULLANIMA AÇILDI

Meta'nın sosyal medya platformu Threads, Türkiye'deki faaliyetlerine yeniden başladı. Rekabet Kurumu ile yürütülen süreç kapsamında şirketin sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle platform üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı.

Meta'nın sosyal medya platformu Threads, Rekabet Kurumu ile yürütülen süreç kapsamında şirketin sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle Türkiye'de yeniden kullanıma açıldı.

INSTAGRAM HESABI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Yeni uygulamayla birlikte Threads kullanmak isteyenler için Instagram hesabı tek seçenek olmaktan çıktı. Kullanıcılar dilerse mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapabilecek, dilerse de yalnızca telefon numarası kullanarak bağımsız bir Threads hesabı oluşturabilecek.

Bu değişiklik sayesinde Threads'e katılmak isteyen kişiler, Instagram profillerini platforma taşımak zorunda kalmayacak.

Threads'i Instagram'dan bağımsız kullanan kişilerin verileri Meta'nın diğer platformlarından elde edilen verilerle birleştirilmeyecek.

KULLANICI VERİLERİ DAHA GÜVENDE OLACAK

Yapılan düzenlemelerin en dikkat çekici noktalarından biri veri kullanımı konusunda oldu. Threads'i Instagram'dan bağımsız şekilde kullanan kişilerin bilgileri, Meta'nın diğer platformlarından elde edilen verilerle birleştirilmeyecek.

Böylece kullanıcılar, kişisel verilerinin nasıl işlendiği konusunda daha fazla kontrol imkanına sahip olacak.

Rekabet Kurumu 2024 yılında Threads ve Instagram arasındaki veri birleştirme uygulamalarının rekabet riski oluşturabileceği değerlendirmesiyle geçici tedbir kararı almış, Meta da hizmeti Türkiye'de durdurmuştu.

SÜRECİN ARKASINDA REKABET KURUMU VAR

Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ve Instagram arasında gerçekleştirilen veri birleştirme uygulamalarının rekabet açısından risk oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu. Kurumun aldığı geçici tedbir kararı sonrasında Meta, Threads hizmetini Türkiye'de durdurmuştu.

Kararlılıkla yürütülen süreçte kullanıcı haklarını ve adil rekabet ortamını koruyan Rekabet Kurumu, Meta'nın yeni taahhütlerini hayata geçirmesini sağladı. Böylece hem kullanıcıların veri güvenliğini güçlendiren hem de platformun yeniden hizmet vermesinin önünü açan önemli bir adım atılmış oldu.

Rekabet Kurulu tedbir kararının gerekliliklerinin yerine getirilmediği dönemde Meta hakkında idari para cezası uygulamıştı.

META'YA DAHA ÖNCE CEZA UYGULANMIŞTI

Tedbir kararının gerekliliklerinin yerine getirilmediği dönemde Rekabet Kurulu tarafından Meta hakkında idari para cezası uygulanmıştı. Son düzenlemelerle birlikte şirketin Türkiye pazarındaki faaliyetleri yeniden şekillenirken, Threads de yeni kurallarla kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel