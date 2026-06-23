Başkan Erdoğan Patrik Mor İğnatius II. Efrem Kerim'i kabul etti

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve beraberindekileri kabul etti.

Başkan Erdoğan Kerim ve beraberindekileri Külliye'de kabul etti.

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Kabulde İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer alırken görüşmenin detayına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

MOR İĞNATİUS II. EFREM KERİM KİMDİR? Mor İğnatius II. Efrem Kerim Süryani Ortodoks Kilisesi'nin ruhani lideri ve Antakya Patriği'dir. 2014 yılından bu yana dünya genelindeki Süryani Ortodoks cemaatinin en üst düzey dini lideri olarak görev yapmaktadır.

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel