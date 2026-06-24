DSİ ilk kez paylaştı: Barajlarda doluluk yüzde 81,4’e ulaştı

DSİ verilerine göre Türkiye genelinde 1 Ekim 2025-22 Haziran 2026 döneminde yağış miktarı bir önceki su yılına göre yüzde 76,4, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 31,4 arttı.

DSİ'nin yayımladığı verilere göre, ülke genelindeki yağışlar hem geçen su yılına hem de uzun yıllar ortalamalarına göre belirgin şekilde arttı. Yağışlardaki yükselişin etkisiyle baraj rezervlerinde de ciddi bir toparlanma gözlenirken, özellikle bazı büyükşehirlerde içme suyu kaynaklarında önemli iyileşmeler kaydedildi.

YAĞIŞ MİKTARLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki yağış verileri ile baraj doluluk oranlarını vatandaşların erişimine açtı. Kurum tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ekim 2025-22 Haziran 2026 dönemini kapsayan süreçte yağış miktarı, bir önceki su yılına kıyasla yüzde 76,4 arttı. Aynı dönemin uzun yıllar ortalamasıyla karşılaştırıldığında ise artış oranı yüzde 31,4 olarak hesaplandı.

DSİ verilerine göre Türkiye genelinde 1 Ekim 2025-22 Haziran 2026 döneminde yağış miktarı bir önceki su yılına göre yüzde 76,4, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 31,4 arttı.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYELERİ YÜKSELDİ

Türkiye genelindeki barajların aktif doluluk oranlarında da önemli bir yükseliş yaşandı. Aktif doluluk oranı 2024 yılında yüzde 63,1 seviyesindeyken, 2025'te yüzde 53,2'ye gerilemişti. Ancak bu yıl 22 Haziran itibarıyla doluluk oranı yüzde 81,4'e çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Türkiye genelindeki barajların aktif doluluk oranı 22 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 81,4'e yükselirken, aktif su miktarı 77 milyar metreküpe ulaştı.

AKTİF SU MİKTARI 77 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI

Barajlarda depolanan aktif su miktarında da artış görüldü. Verilere göre aktif su hacmi 2024 yılında 59,3 milyar metreküp olarak ölçülürken, 2025 yılında 50,4 milyar metreküpe düştü.

Bu yıl ise 22 Haziran itibarıyla toplam aktif su miktarı 77 milyar metreküp seviyesine yükseldi.

Ankara'da baraj doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 18,4'ten yüzde 39,2'ye, İzmir'de yüzde 7,5'ten yüzde 45,6'ya yükseldi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE İÇME SUYU BARAJLARININ SON DURUMU

DSİ'nin paylaştığı bilgiler arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki içme suyu barajlarının doluluk oranları da yer aldı.

İstanbul'da geçen yıl yüzde 70,9 olan doluluk oranı, bu yıl 22 Haziran itibarıyla yüzde 66,2 olarak kaydedildi.

Ankara'da ise geçen yıl yüzde 18,4 seviyesinde bulunan doluluk oranı yüzde 39,2'ye yükseldi. İzmir'de geçen yıl yüzde 7,5 olarak ölçülen oran yüzde 45,6'ya çıkarken, Bursa'da yüzde 74,1 olan doluluk oranı yüzde 89,2'ye ulaştı.

Bursa'da içme suyu barajlarının doluluk oranı yüzde 74,1'den yüzde 89,2'ye çıktı.

VERİLER GÜNLÜK OLARAK YAYIMLANACAK

DSİ, yağış miktarları ve baraj doluluk oranlarına ilişkin güncel verilerin bundan sonra günlük olarak paylaşılacağını duyurdu. Vatandaşlar söz konusu bilgilere kurumun internet portalı üzerinden düzenli olarak ulaşabilecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel