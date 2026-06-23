İstanbul merkezli 8 ilde sahte evrak çetesine operasyon: 64 şüpheli yakalandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönündeki bilgiler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. "Danışmanlık" adı altında faaliyet gösteren şirketlerin çevrim içi muhasebe sistemlerinde yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu kişiler adına sahte belge ve gerçeğe aykırı taahhütnameler düzenlenerek usulsüz ikamet izni sağlandığı tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli yakalanırken, göçmen kaçakçılığına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda sahte belgelerle ikamet izni aldırma suçundan 64 şüpheli yakalandı.
- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdi.
- Danışmanlık faaliyeti yürüten şirketlerin çevrim içi muhasebe sistemleri incelenerek usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin edildiği tespit edildi.
- Şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgelerde tahrifat yaptıkları ve sahte belgeler düzenleyerek kamu kurumlarını yanılttıkları belirlendi.
- Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken hakkalarında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri, 8 ilde başarılı bir operasyona imza attı.
EMNİYET DÜĞMEYE BASTI
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 64 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan ön araştırmada sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
SAHTE DANIŞMANLIK HİZMETİ AÇIĞA ÇIKTI
Söz konusu soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma gerektiren emniyet ekipleri, "danışmanlık" faaliyeti yürüten bazı şirketlere ait çevrim içi muhasebe sistemleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde elde edilen verileri değerlendirdi.
İnceleme sonucunda, söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin edildiği tespit edildi.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şu şekilde:
- Göçmen kaçakçılığı,
- Resmi belgede sahtecilik,
- Sahte belge düzenleme ve kullanma,
- Kamu kurumlarını yanıltma,
- Usulsüz ikamet izni temini.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA SIFIR TOLERANS
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri belirlendi.
Ayrıca, gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği anlaşıldı.
64 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çalışmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 64 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.