İstanbul merkezli 8 ilde sahte evrak çetesine operasyon: 64 şüpheli yakalandı

64 şüpheli yakalandı

Ayrıca, gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği anlaşıldı.

64 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 64 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel