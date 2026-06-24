TÜİK yayınladı: Türkiye’ye en fazla göç hangi ülkeden oldu?

En fazla 20-24 ve 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti. Türkiye'ye 2025 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %16,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %13,7 ile 25-29 ve %11,5 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %14,3 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,5 ile 20-24 ve %12 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.

GÖÇ ALAN VE GÖÇ VEREN İLLER HANGİLERİ?

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu. Türkiye'ye 2025 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %42,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %9,1 ile Antalya, %6,7 ile Ankara, %3,1 ile İzmir ve %2,9 ile Bursa takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %35,4 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %8,7 ile Ankara, %6,5 ile Antalya, %4,3 ile Mersin ve %3,7 İzmir izledi.