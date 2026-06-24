TÜİK yayınladı: Türkiye’ye en fazla göç hangi ülkeden oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı. Rapora göre yurt dışından Türkiye'ye 393 bin 829 kişi göç etti. Göç hareketlerinde özellikle genç yaş grupları öne çıkarken İstanbul en fazla göç alan il oldu.
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- TÜİK verilerine göre 2025 yılında yurt dışından Türkiye'ye göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu.
- Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 oldu.
- Türkiye'ye göç edenlerin yüzde 42,2'si İstanbul'a gelirken, yurt dışına göç edenlerin yüzde 35,4'ü İstanbul'dan ayrıldı.
- Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yüzde 23,4'ünü Türkmenistan vatandaşları oluştururken, Türkiye'den giden yabancıların yüzde 15,7'sini Irak vatandaşları oluşturdu.
- Türkiye'ye göç edenlerin en fazla yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubunda, Türkiye'den göç edenlerin ise en fazla yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi.
TÜİK 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerini raporladı.Yurt dışından Türkiye'ye göç eden kişi sayısı artış gösterirken Türkiye'den yurt dışına göç eden nüfus mevcut seviyesini korudu. Veriler; yaş grupları, cinsiyet dağılımı, iller ve vatandaşlık bazında göç dinamiklerinin detaylı bir görünümünü sunuyor.
TÜRKİYE'YE 393 BİN 829 KİŞİ GÖÇ ETTİ
Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Göç eden nüfusun %56,6'sını erkekler, %43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 91 bin 952'sini Türk vatandaşları, 301 bin 877'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.
Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403 bin 216 oldu. Göç eden nüfusun %55,3'ünü erkekler, %44,7'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 155 bin 119'unu Türk vatandaşları, 248 bin 97'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.
GÖÇÜN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI NASIL?
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün cinsiyete göre dağılımı belli oldu.
Rapora göre göç edenlerin %55,3'ü erkek %44,7'si kadınlardan oluştu.
GÖÇTE ÖNE ÇIKAN YAŞ GRUPLARI RAPORLANDI
En fazla 20-24 ve 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti. Türkiye'ye 2025 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %16,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %13,7 ile 25-29 ve %11,5 ile 30-34 yaş grubu izledi.
Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %14,3 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,5 ile 20-24 ve %12 ile 30-34 yaş grubu izledi.
GÖÇ ALAN VE GÖÇ VEREN İLLER HANGİLERİ?
Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu. Türkiye'ye 2025 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %42,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %9,1 ile Antalya, %6,7 ile Ankara, %3,1 ile İzmir ve %2,9 ile Bursa takip etti.
Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %35,4 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %8,7 ile Ankara, %6,5 ile Antalya, %4,3 ile Mersin ve %3,7 İzmir izledi.
UYRUKLARA GÖRE GÖÇ DAĞILIMI NASIL?
Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun %23,4'ünü Türkmenistan vatandaşları oluşturdu. Türkiye'ye 2025 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Türkmenistan'ı %8,3 ile Azerbaycan, %6,9 ile Özbekistan, %6,1 ile Mısır ve %5,8 ile Afganistan vatandaşları izledi.
Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %11,2 ile Afganistan, %7,6 ile Rusya Federasyonu, %6,3 ile İran ve %5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.
Türkiye'ye gelen yabancı uyruklular içinde en büyük grubu Türkmenistan vatandaşları (%23,4) oluşturdu.
Sıralamada:
- Azerbaycan (%8,3)
- Özbekistan (%6,9)
- Mısır (%6,1)
- Afganistan (%5,8) yer aldı
Türkiye'den giden yabancılarda ise:
- Irak (%15,7)
- Afganistan (%11,2)
- Rusya Federasyonu (%7,6)
- İran (%6,3)
- Türkmenistan (%5,7) öne çıktı