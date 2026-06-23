TOKİ, açık satış kampanyalarında TOKİ amblemi ve logosu kullanılarak hazırlanan sahte reklamlarla vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığını tespit etti.

TOKİ, şahsi IBAN numaraları üzerinden para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediğini bildirdi.

TOKİ işlemlerine ilişkin başvurular sadece TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankası yetkili şubeleri ile resmi çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.