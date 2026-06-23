TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Logolu sahte reklamlara dikkat | Resmi kanallar dışında işlem yok
TOKİ, açık satış kampanyalarını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Kurum, TOKİ logosu kullanılarak hazırlanan sahte reklamlarla vatandaşların e-Devlet arayüzünü taklit eden sitelere yönlendirildiğini belirterek, hiçbir işlem için şahsi IBAN'a para gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.
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- TOKİ, açık satış kampanyalarında TOKİ amblemi ve logosu kullanılarak hazırlanan sahte reklamlarla vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığını tespit etti.
- TOKİ, şahsi IBAN numaraları üzerinden para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediğini bildirdi.
- TOKİ işlemlerine ilişkin başvurular sadece TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankası yetkili şubeleri ile resmi çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.
- Dolandırıcılar e-Devlet arayüzünü taklit eden internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte reklamlar yayınlıyor.
- TOKİ vatandaşları yetkili olduğunu iddia eden kişilere ödeme yapmamaları konusunda uyardı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık satış kampanyalarını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
DOLANDIRICILIĞA KARŞI ÖNLEM
TOKİ amblemi kullanılarak hazırlanan sahte reklamlar ve e-Devlet arayüzünü taklit eden internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine dikkat çeken kurum, vatandaşların yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapmaları gerektiğini vurguladı.
KAPORA TALEPLERİNE İTİBAR ETMEYİN
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, açık satış kampanyaları sürecinde bazı sosyal medya platformlarında TOKİ logosu kullanılarak hazırlanan sahte reklamlarla vatandaşların yanıltılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.
Yetkili olduğunu iddia eden kişilere ödeme yapılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, TOKİ'nin şahsi IBAN numaraları üzerinden para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediğinin altının çizildi.
RESMİ KANALLAR DIŞINDA İŞLEM YOK
Açıklamada, TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri ile resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.