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Bakan Çiftçi’den valilere net talimat: Başıboş köpekler tamamen temizlenecek

Sokakları esir alan başıboş köpek sorununa karşı devlet kararlı mücadelesini sürdürüyor. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 81 ilin valisiyle Video Konferans Sistemi üzerinden kritik bir zirve gerçekleştiren Bakan Çiftçi, sokaklardaki başıboş köpeklerin acilen toplanarak doğal yaşam alanlarına taşınması talimatını verdi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıda, şehirlerin bu büyük tehditten arındırılması için yürütülen çalışmalar ve barınak inşaatları detaylı şekilde ele alındı.

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Bakan Çiftçi’den valilere net talimat: Başıboş köpekler tamamen temizlenecek
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  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında 81 ilin valisinin katıldığı güvenlik toplantısında başıboş köpek sorunu ele alındı.
  • Toplantıda yapımı süren doğal hayat alanlarının inşa süreçlerinin hızlandırılması ve başıboş köpeklerin bu alanlara nakledilmesi görüşüldü.
  • Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanlarında veteriner gözetiminde barındırılması hedefini açıkladı.
  • Valilere başıboş köpeklerin sokaklardan toplanması çalışmalarının hızlandırılması talimatı verildi.
  • Hayvanları Koruma Kanunu'nun illerde etkin şekilde uygulanması için valilikler arasındaki koordinasyon sürdürülecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 81 ilin valisinin katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, sokakları güvensiz hale getiren başıboş köpek sorunu masaya yatırıldı.

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HEPSİNİ TOPLAYIN

Şehirlerin güvenliğini ve toplum huzurunu tehdit eden başıboş sokak köpeklerine karşı yürütülen mücadeleyi değerlendiren Bakan Çiftçi, valilerden illerdeki son duruma dair bilgi aldı.

Toplantıda, yapımı süren doğal hayat alanlarının inşa süreçlerinin hızlandırılması, sokaklardaki başıboş köpeklerin bu alanlara nakledilmesi süreçleri ele alındı. Bakanlık koordinesinde yürütülen çalışmalarla, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan başıboş köpeklerin kontrollü şekilde sokaklardan toplanması hedefleniyor.

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SOKAĞIN İNSAFINA TERK EDİLMEYECEK

Toplantının ardından NSosyal hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başıboş köpeklerin sokaklardan tahliye edilerek kontrol altına alınması sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Şehirlerin güvenliği için kararlılık mesajı veren Bakan Çiftçi, "Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden, doğal yaşam alanlarında barınma ve gıdaya erişim sıkıntısı yaşamayacakları, veteriner hekimlerimizin gözetiminde sağlıklı ve güvenli bir yaşamla buluşturmaktır. Aziz milletimizin huzuru, şehirlerimizin güvenliği ve tüm canlıların yaşam hakkı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 81 ilin valisinin katılımıyla GAMER’da gerçekleştirilen kritik güvenlik toplantısında, sokakları güvensiz hale getiren başıboş köpek sorunu ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 81 ilin valisinin katılımıyla GAMER’da gerçekleştirilen kritik güvenlik toplantısında, sokakları güvensiz hale getiren başıboş köpek sorunu ele alındı.

BÜTÜN İMKANLAR SEFERBER

Hayvanları Koruma Kanunu'nun illerde etkin şekilde uygulanması için valilikler arasındaki koordinasyonun süreceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, başıboş köpeklerin sokaklarda neden olduğu tehlikenin tamamen ortadan kaldırılacağını belirtti.

Valilere çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Çiftçi, halkın huzurunu kaçıran başıboş köpek sorunun çözümü bütün bütün imkanların seferber edildiğini aktardı.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen zirvede, başıboş köpeklerin sokaklardan toplanarak yapımı süren doğal hayat alanlarına taşınması süreçleri değerlendirildi. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen zirvede, başıboş köpeklerin sokaklardan toplanarak yapımı süren doğal hayat alanlarına taşınması süreçleri değerlendirildi.

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