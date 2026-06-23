Bakan Çiftçi’den valilere net talimat: Başıboş köpekler tamamen temizlenecek

SOKAĞIN İNSAFINA TERK EDİLMEYECEK

Toplantının ardından NSosyal hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başıboş köpeklerin sokaklardan tahliye edilerek kontrol altına alınması sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Şehirlerin güvenliği için kararlılık mesajı veren Bakan Çiftçi, "Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden, doğal yaşam alanlarında barınma ve gıdaya erişim sıkıntısı yaşamayacakları, veteriner hekimlerimizin gözetiminde sağlıklı ve güvenli bir yaşamla buluşturmaktır. Aziz milletimizin huzuru, şehirlerimizin güvenliği ve tüm canlıların yaşam hakkı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, 81 ilin valisinin katılımıyla GAMER’da gerçekleştirilen kritik güvenlik toplantısında, sokakları güvensiz hale getiren başıboş köpek sorunu ele alındı.