2026 YKS (TYT-AYT) cevap anahtarı ve soru kitapçığı sorgulama ekranı: ÖSYM yayımladı
YKS maratonunun ardından adaylar ekran başına kilitlendi. ÖSYM, 2026 TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açtı. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler için YKS cevap anahtarı sorgulama ekranı Takvim.com.tr'de...
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- ÖSYM, 2026-YKS oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinden yayınladı.
- 2026 YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
- Adaylar sonuç belgelerini ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
- Sınava giren öğrenciler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden doğru ve yanlışlarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplamaya başladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) maratonunun ardından milyonlarca aday ekran başına kilitlendi. ÖSYM, geleceğini şekillendirmek için ter döken öğrenciler için beklenen müjdeyi verdi. 2026-YKS oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Sınav sonrası puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar "TYT cevap anahtarı sorgulama" ekranına akın ediyor. Peki 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin takvimi ve tüm detaylar...
ÖSYM 2026 YKS - TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI AÇILDI!
Hafta sonu düzenlenen YKS oturumlarının ardından en kritik adım atıldı. ÖSYM, adayların heyecanla beklediği YKS TYT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını resmi web sitesinden paylaştı. Sınava giren öğrenciler, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden doğru ve yanlışlarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplamaya başladı.
2026 TYT - YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Soru ve cevapların yayınlanmasıyla birlikte gözler büyük güne, yani sonuç açıklama tarihine çevrildi. ÖSYM 2026 sınav takvimi doğrultusunda YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.
YKS Sonuç Tarihi: 2026 YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Öğrenciler, sonuç belgelerini ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden mobil uygulamalarından takip edebilecekler.