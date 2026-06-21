Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ÖSYM, 2026-YKS oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinden yayınladı.

2026 YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Adaylar sonuç belgelerini ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınava giren öğrenciler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden doğru ve yanlışlarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplamaya başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) maratonunun ardından milyonlarca aday ekran başına kilitlendi. ÖSYM, geleceğini şekillendirmek için ter döken öğrenciler için beklenen müjdeyi verdi. 2026-YKS oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Sınav sonrası puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar "TYT cevap anahtarı sorgulama" ekranına akın ediyor. Peki 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin takvimi ve tüm detaylar...