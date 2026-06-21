Bakanlık İstanbul'da iki bal markasını ifşa etti! Hileli bal evde anlaşılır mı?

Taklit ve tağşiş, mevzuata aykırı yanıltıcı içerik değişikliklerini kapsıyor. TAĞŞİŞ TESPİTİ NE ANLAMA GELİYOR? Tağşiş, bir gıda ürününün doğal yapısının mevzuata aykırı şekilde değiştirilmesi anlamına geliyor. Ürüne farklı maddeler eklenmesi, gerçek niteliğinin gizlenmesi veya tüketiciyi yanıltacak içerik kullanılması bu kapsamda değerlendiriliyor. Bakanlık listesinde bu iki bal ürünü için spesifik analiz parametresi ayrıca açıklanmadı. Bu nedenle değerlendirme, Bakanlığın duyurduğu genel "tağşiş tespiti" çerçevesiyle sınırlı tutuluyor. İlgili firmalardan konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

BAL RAFINDA GÜVEN TARTIŞMASI Bal, sofralarda en doğal ürünlerden biri olarak görülüyor. Ancak Bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listeleri, arıcılık ürünlerinde denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Son güncellemede iki bal markasının listeye girmesi dikkat çekti. Ürünlerin İstanbul'un Çekmeköy ve Sultangazi ilçeleriyle kayıtlara geçmesi, denetimlerin yalnızca üretim noktalarında değil satış zincirinde de önem taşıdığını gösterdi.

RESMİ LİSTEDE MARKA VE ŞEHİR BİLGİSİ YER ALIYOR Bakanlığın uygulamasıyla, mevzuata aykırılık tespit edilen gıda ürünleri marka, ürün adı ve üretim ya da satış yeri bilgileriyle birlikte ilan ediliyor. 18 Haziran 2026 tarihli listede Nur Ceylan Erzincan markalı Çiçek Balı İstanbul Çekmeköy, Bal Cenneti Erzincan markalı Süzme Çiçek Balı ise İstanbul Sultangazi kaydıyla yer aldı. Bu kayıtlar, tüketicinin hangi ürünlerde uygunsuzluk tespit edildiğini doğrudan görebilmesi açısından önem taşıyor.

HER ÜRÜN İÇİN AYNI HİLE YÖNTEMİ SÖYLENEMEZ Balda hile iddiaları genellikle ürünün doğal yapısının değiştirilmesi, içeriğine farklı tatlandırıcılar katılması veya tüketiciyi yanıltacak şekilde piyasaya sunulması üzerinden gündeme geliyor. Ancak Bakanlık tarafından özel analiz ayrıntısı açıklanmadığı sürece, hangi üründe hangi içerik değişikliğinin yapıldığına dair kesin ifade kullanmak doğru değildir. Bu nedenle haberde iki bal ürünü için yalnızca Bakanlığın kamuoyuna duyurduğu tağşiş tespiti esas alındı.