Bakanlık İstanbul'da iki bal markasını ifşa etti! Hileli bal evde anlaşılır mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek İstanbul'da satılan iki bal markasında mevzuata aykırılık tespit ettiğini duyurdu. İşte hileli çıkan o ballar ve tüketicilerin dikkat etmesi gerekenler.
Hızlı Özet Göster
- Tarım ve Orman Bakanlığı 18 Haziran 2026'da güncellediği listede İstanbul Çekmeköy'den Nur Ceylan Erzincan markalı Çiçek Balı ile Sultangazi'den Bal Cenneti Erzincan markalı Süzme Çiçek Balı'nda tağşiş tespit etti.
- Denetimler 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapıldı ve sonuçlar kanunun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyuyla paylaşıldı.
- Bakanlık daha önce 17 Şubat 2026'da Antalya, Konya ve Ordu'daki firmalara ait dört farklı bal ürünü için de uygunsuzluk tespiti yapmıştı.
- Uzmanlar hileli balı kesin olarak anlamanın yolunun laboratuvar analizi olduğunu, renk, koku veya kıvam gibi özelliklerin tek başına yeterli olmadığını belirtti.
- Vatandaşlar gıda güvenliğiyle ilgili şüphe ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı'na bildirebiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 18 Haziran 2026'da güncellediği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine iki çiçek balı markası daha eklendi. İstanbul Çekmeköy'den ve Sultangazi'den iki ayrı "süzme çiçek balı" için tağşiş tespiti yapıldı.
HANGİ BAL MARKALARI LİSTEYE GİRDİ?
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Son güncellemede iki farklı çiçek balı ürünü dikkat çekti.
Bakanlığın güncel listesine göre tağşiş tespit edilen bal ürünleri şöyle:
|Marka
|Ürün
|Yer
|Nur Ceylan Erzincan
|Çiçek Balı
|İstanbul - Çekmeköy
|Bal Cenneti Erzincan
|Süzme Çiçek Balı
|İstanbul - Sultangazi
Her iki ürün de Bakanlığın kamuoyuna açık şekilde duyurduğu taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine dahil edildi.
DENETİMLER 5996 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILDI
Bakanlık, söz konusu tespitlerin 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen denetimler sonucu belirlendiğini açıkladı.
Liste, kanunun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu nedenle marka ve ürün adları, Bakanlığın duyurduğu resmi kayıtlar üzerinden haberleştiriliyor.
Denetimlerde iki bal ürününde mevzuata aykırılık tespit edildiği bildirildi. Böylece söz konusu ürünler, tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla yayımlanan güncel listeye girdi.
TAĞŞİŞ TESPİTİ NE ANLAMA GELİYOR?
Tağşiş, bir gıda ürününün doğal yapısının mevzuata aykırı şekilde değiştirilmesi anlamına geliyor. Ürüne farklı maddeler eklenmesi, gerçek niteliğinin gizlenmesi veya tüketiciyi yanıltacak içerik kullanılması bu kapsamda değerlendiriliyor.
Bakanlık listesinde bu iki bal ürünü için spesifik analiz parametresi ayrıca açıklanmadı. Bu nedenle değerlendirme, Bakanlığın duyurduğu genel "tağşiş tespiti" çerçevesiyle sınırlı tutuluyor.
İlgili firmalardan konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
BAL RAFINDA GÜVEN TARTIŞMASI
Bal, sofralarda en doğal ürünlerden biri olarak görülüyor. Ancak Bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listeleri, arıcılık ürünlerinde denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.
Son güncellemede iki bal markasının listeye girmesi dikkat çekti. Ürünlerin İstanbul'un Çekmeköy ve Sultangazi ilçeleriyle kayıtlara geçmesi, denetimlerin yalnızca üretim noktalarında değil satış zincirinde de önem taşıdığını gösterdi.
RESMİ LİSTEDE MARKA VE ŞEHİR BİLGİSİ YER ALIYOR
Bakanlığın uygulamasıyla, mevzuata aykırılık tespit edilen gıda ürünleri marka, ürün adı ve üretim ya da satış yeri bilgileriyle birlikte ilan ediliyor.
18 Haziran 2026 tarihli listede Nur Ceylan Erzincan markalı Çiçek Balı İstanbul Çekmeköy, Bal Cenneti Erzincan markalı Süzme Çiçek Balı ise İstanbul Sultangazi kaydıyla yer aldı.
Bu kayıtlar, tüketicinin hangi ürünlerde uygunsuzluk tespit edildiğini doğrudan görebilmesi açısından önem taşıyor.
HER ÜRÜN İÇİN AYNI HİLE YÖNTEMİ SÖYLENEMEZ
Balda hile iddiaları genellikle ürünün doğal yapısının değiştirilmesi, içeriğine farklı tatlandırıcılar katılması veya tüketiciyi yanıltacak şekilde piyasaya sunulması üzerinden gündeme geliyor.
Ancak Bakanlık tarafından özel analiz ayrıntısı açıklanmadığı sürece, hangi üründe hangi içerik değişikliğinin yapıldığına dair kesin ifade kullanmak doğru değildir.
Bu nedenle haberde iki bal ürünü için yalnızca Bakanlığın kamuoyuna duyurduğu tağşiş tespiti esas alındı.
DAHA ÖNCE DE BAL ÜRÜNLERİ LİSTEYE GİRMİŞTİ
Bakanlığın daha önce yayımladığı taklit ve tağşiş listelerinde de bal ürünleri öne çıkmıştı. 17 Şubat 2026 tarihli listede Antalya, Konya ve Ordu'daki firmalara ait dört farklı bal ürünü için uygunsuzluk tespiti yapılmıştı.
O listede süzme çiçek balı ve süzme salgı balı ürünleri yer aldı. Böylece arıcılık ürünleri kategorisinde farklı illerden gelen bildirimler kamuoyuyla paylaşılmıştı.
|Marka / Firma
|Ürün
|İl / İlçe
|Akar Natural Bal
|Süzme Çiçek Balı 25 kg
|Döşemealtı / Antalya
|Pelit Natural
|Süzme Çiçek Balı 850 gr
|Döşemealtı / Antalya
|Ağaçcı Hasbal
|Süzme Salgı Balı
|Bozkır / Konya
|Şirin Bal Gıda
|Süzme Çiçek Balı
|Perşembe / Ordu
Bu tablo, tağşiş denetimlerinin yalnızca tek bir şehir veya tek bir ürünle sınırlı olmadığını gösteriyor. Balda yapılan kontroller, tüketicinin raftaki ürüne duyduğu güven açısından kritik önem taşıyor.
TAĞŞİŞ SADECE BALLA SINIRLI DEĞİL
18 Haziran tarihli güncellemede bal ürünleri öne çıksa da Bakanlığın taklit ve tağşiş listeleri farklı gıda gruplarını da kapsıyor.
Listelerde siyah çayda gıdada kullanımına izin verilmeyen renklendirici boya, natürel sızma zeytinyağında tohum yağı karışımı ve et ürünlerinde farklı hayvan türlerine ait et tespitleri de kamuoyuna yansıyor.
Bu nedenle açıklanan listeler yalnızca marka duyurusu değil, aynı zamanda tüketicinin hangi ürün gruplarında daha dikkatli olması gerektiğini gösteren bir uyarı niteliği taşıyor.
HİLELİ BAL NASIL ANLAŞILIR?
Hileli balı kesin olarak anlamanın en güvenilir yolu laboratuvar analizidir. Uzmanlara göre balın rengi, kokusu, kıvamı ya da tadı tek başına kesin sonuç vermez.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan su testi, peçete testi, yakma testi veya kristalleşme gözlemi yalnızca ön fikir verebilir. Bu yöntemler, tağşişi kesin olarak ortaya koymak için yeterli değildir.
Kesin tespit; şeker profili, diastaz, HMF ve karbon izotop analizi gibi laboratuvar yöntemleriyle yapılır. Tüketiciler için en pratik yol ise etiketi dikkatle okumak, ambalaj bütünlüğünü kontrol etmek ve kayıtsız ürünlerden uzak durmaktır.
Etikette üretici bilgisi, parti numarası, kayıt bilgileri ve içerik bölümü mutlaka incelenmelidir. Piyasa değerinin çok altında satılan ürünlerde de tüketicilerin daha dikkatli olması gerekir.
TÜKETİCİLER NEREYE BAŞVURABİLİR?
Vatandaşlar, Bakanlığın kamuoyuna açık listeleri üzerinden taklit ve tağşiş yapılan ürünleri takip edebiliyor. Gıda güvenliğiyle ilgili şüphe ve şikayetler ise ALO 174 Gıda Hattı'na bildirilebiliyor.
Bakanlığın listeyi periyodik olarak güncellemesi bekleniyor. Yeni denetim sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklanan marka ve ürün sayısında değişiklik olabiliyor.
EN ÇOK MERAK EDİLENLER
Hangi bal markaları hileli çıktı? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 18 Haziran 2026 listesine göre Nur Ceylan Erzincan markalı Çiçek Balı ve Bal Cenneti Erzincan markalı Süzme Çiçek Balı tağşiş tespitiyle listeye girdi.
Tağşiş ne demek? Tağşiş, bir gıdanın doğal yapısının değiştirilmesi, içine farklı veya daha ucuz madde katılması ya da gerçek niteliğinin gizlenmesi anlamına geliyor.
Hileli bal evde anlaşılır mı? Evde yapılan su, peçete veya yakma testleri yalnızca ön fikir verebilir. Kesin sonuç için laboratuvar analizi gerekir.
Hileli ürünler nereden takip edilir? Tüketiciler Bakanlığın kamuoyuna açık taklit ve tağşiş listelerini takip edebilir, şüpheli ürünleri ALO 174 Gıda Hattı'na bildirebilir.
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