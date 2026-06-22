Mansur'u kesti partiden koptu | Haymana Belediye Başkanı Koç CHP'den istifa etti

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti. Haymana ile birlikte başkentte CHP'den kopan ikinci ilçe oldu. Daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrılmıştı.

CHP'den kopan Levent Koç, önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilçedeki PR niteliğindeki izinsiz afişlerini kaldırmıştı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel