Ofiste gizli kamera ve parmak izi dönemi kapandı: Kuralları ihlal eden şirketlere 17 milyon liraya varan ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), biyometrik tanımlama sistemleriyle mesai takibinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

Ofis ortamında güvenlik amacını taşıyan güvenlik kameraları ortak alanları ve iş süreçlerinin yapıldığı yerleri görecek şekilde konumlandırılabilir. Üretim ve depo alanları, giriş kapıları, ofis katları, koridorlarda güvenlik kamerası bulunabilir. Personel dinlenme yerleri, tuvaletler, soyunma odaları gibi çalışanların mahrem alanlarına kamera konulamaz. Ofislerde ayrıca çalışanların özel eşyaları, kilitli dolaplarının iç ve dışı kayıt altına alınamaz.Kamera kayıtlarının saklanma sürelerine ilişkin kanunda bir süre belirtilmemişse de "makul süre" dikkate alınır. Veri saklama depolarının durumuna göre işverenler güvenlik kamera kayıtları 1 aya kadar saklayabilmekte. Bu sürenin dolması halinde kayıtlar otomatik olarak silinebilmekte. Ancak ofis ortamında bir olay yaşanırsa o ayki kamera kayıtları ayrılarak uzun süre saklanma yoluna gidilebilir.Hukuki bir nedenle yetkili makamlar dışında kamera kayıtları paylaşılamaz. Diyelim ki, bir ofiste kavga veya hırsızlık oldu ve adli makamlara yansıdı. Polis ve mahkemeye kayıtlar delil olarak sunulabilir. İşveren kayıtları sosyal medyada yayınlayamaz. Kurum içinde alay, espri ve reklam amaçlı kullanamaz. Çalışanlar böyle bir durumu tespit ederse tazminat davası açabilir.Eğer kamera hukuka uygun şekilde ve yasal amaçla konumlandırılmışsa, ispat aracı olarak kabul edilir ve herhangi bir kavga, hırsızlık olayında delil olarak değerlendirilebilir. İşveren veya çalışan bu kamera kayıtlarına dayanarak iş akdinin haklı fesih yoluna gidebilir. Mahrem alanda, gizli kamera gibi kurallara uymayan yöntemlerle elde edilen kayıtlar ise delil sayılmaz. Çalışan işten çıkarılamaz veya yaptırım uygulanamaz.