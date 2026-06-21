Evlat acısıyla geçen yıllar ve dinmeyen gurur! Şehit babaları Edirnekapı Şehitliği'nde gözyaşı döktü

Şehit Tank Onbaşı Serdar Baker'in babası Mizhab Baker, " 1994 yılından beri ben şehit babasıyım. Oğlum 1973 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dünyaya geldi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. kuruluş yıl dönümünde dünyaya geldi. 1994 yılında benim oğlum 15 ay diye askerliğe gitmişti. 15 ay askerlik bittikten sonra 4 ay daha uzatılmaya gitti. Askerliğin bitimine 15 gün kala tatbikatta şehit oldu. Askerlik uzatılmasaydı 15 ayda zaten askerlik bitti, tam tezkere alacaktı. Benim oğlum da Edirne sınırına gitti, Edirne sınırında tatbikatta şehit oldu. 1994 yılından beri benim sosyal faaliyetlerim hiç yok. Hayatım ev ve şehitlik arasında geçiyor" dedi.

'KİMSE BANA BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN DEMEDEN BEN BURAYA GELİYORUM'

Mizhab Baker, "Bugün Babalar Günü. Esas biz beklerdik ki oğlumuz gelsin bizim elimizi öpsün ama ne yapalım ki kader böyleymiş, geldik işte oğlumuzu biz ziyarete geliyoruz. Mesela başka çocuklarım var ama kimse bana 'Baba, Babalar Günün kutlu olsun' demeden evvel ben buraya geliyorum. Şehit olduğu zaman 20 yıl, 10 ay, 13 gün yaşadı benim oğlum. Şimdi 53 yaşında. Şimdi benim oğlum eğer yaşasaydı dede olacaktı, evlenip çoluk çocuk sahibi olacaktı. Biz bekliyorduk ki babalar ölecek, çocuklar tabutunu omuzlayacak, mezara koyacak diye; biz kendi elimizle koyduk. Tek böbrekli, kalp piliyle yaşıyorum ama ben buradan vazgeçmiyorum. Beyin ameliyatı oldum ama Allah işte beni bitirmiyor, buraya ziyarete gelmem için bitirmiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel