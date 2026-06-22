CHP'li Adalar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda gelişme: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi
CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edilirken, 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada, sit alanlarında rüşvet karşılığı usulsüz ruhsat verildiği, kaçak yapılara göz yumulduğu, ceza indirimi karşılığında rüşvet pazarlıkları yapıldığı ve 40 ayrı eylem kapsamında 47 kişinin suça karıştığının tespit edildiği belirtildi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkındaki süreç sürüyor.
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- CHP'li Adalar Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi, 3 kişi serbest bırakıldı.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve belediye yöneticilerinin sit alanında usulsüz ruhsat işlemleri ve rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
- İstanbul merkezli 4 ilde 90 adrese düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı, başkan yardımcıları, birim amirleri ve iş takipçileri gözaltına alındı.
- Soruşturmada şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, örgüt kurma ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından işlem yapılıyor.
- Belediyenin tarihi yapılarda basit onarım adı altında esaslı tadilata izin verdiği, ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlediği tespit edildi.
CHP'li Adalar Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
YOLSUZLUK AĞI AÇIĞA ÇIKTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
TEKNİK VE MALİ TAKİP
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği, şüpheliler hakkında teknik takip yapılarak MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık beyanlarının alındığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilat ve inşai faaliyetlere 'basit onarım' adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlendiği veya göz yumulduğu tespit edildi.
KAÇAK YAPILARA RÜŞVET KALKANI
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılara yüksek miktarda para cezası kesilerek işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, daha sonra cezanın düşürülmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak indirildiği ve bu yolla haksız menfaat sağlandığı belirtildi. Ayrıca belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin, belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, ruhsat işlemlerinin bu kişiler aracılığıyla hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsat verilmesinin sağlandığı iddia edildi. Soruşturmada şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı belirtildi.
90 ADRESE ŞAFAK BASKINI
Elde edilen deliller doğrultusunda, İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerinde belirlenen toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ında aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.
Operasyon kapsamında, şüpheliler ve gözaltına alınan şahıslar:
|1
|ALİ ERCAN AKPOLAT
|Adalar Belediye Başkanı
|Belediye Yöneticileri
|2
|HÜSEYİN YILMAZ
|Adalar Belediye Başkan Yardımcısı
|Belediye Yöneticileri
|3
|FIRAT DURAK
|Adalar Belediye Başkan Yardımcısı
|Belediye Yöneticileri
|4
|FUNDA YALÇINKAYA
|Adalar Belediyesi Ruhsat Müdürü
|Belediye Yöneticileri
|5
|İLYAS BAYRAM
|Adalar Belediyesi Zabıta Müdürü
|Belediye Yöneticileri
|6
|GÜLŞAH BULUT
|Adalar Belediyesinde Sekreter
|Belediye Yöneticileri
|7
|ABDULLAH ÇELİKCAN
|Adalar Belediyesinde Memur
|Belediye Yöneticileri
|8
|FURKAN GÜÇLÜER
|Adalar Belediyesinde Mimar
|Belediye Yöneticileri
|9
|ABDULLAH YILDIRIM
|Belediye Başkanı Şoförü
|Belediye Yöneticileri
|10
|TALİP GÜLÇİÇEK
|Adalar Belediyesi Zabıta Memuru
|Belediye Yöneticileri
|11
|NESLİHAN ALNIAK
|Jeofizik Mühendisi
|Belediye Yöneticileri
|12
|YAVUZ ÇİFTÇİOĞLU
|Adalar Belediyesi Meclis Üyesi
|Belediye Çalışanları
|13
|MEHMET NURİ KAYA
|Adalar Belediyesi Meclis Üyesi
|Belediye Çalışanları
|14
|CEMALETTİN ŞEREFLİER
|Anadolu Kulübü Derneği Müdürü
|Sivil Şahıslar
|15
|METİN ÖNAL
|Eski Meclis Üyesi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|16
|HAYRETTİN BARBAROS TÜTÜN
|Adalar Su Sporları Kulübü Müdürü
|Sivil Şahıslar
|17
|AKIN KÜÇÜK
|Vergi Dairesinde Memur
|Sivil Şahıslar
|18
|İRFAN DURMUŞOĞLU
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|19
|LEVENT DURMUŞOĞLU
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|20
|HASAN AKTAŞ
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|21
|ALEN OHANNES GÜNBERK
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|22
|ALİ YİĞİT
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|23
|MEHMET ŞİRİN ELMAS
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|24
|FARUK ŞİRİN
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar
|25
|SEZAİ KERİM KAYADİBİ
|İş Takipçisi - Esnaf
|Sivil Şahıslar
|26
|VASİL PORİDİS
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|27
|MELİKŞAH KAYA
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|28
|CAFER ŞAKAR
|İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|29
|KEMAL KİL
|Avukat
|Sivil Şahıslar
|30
|ŞÜKRÜ BUDAK
|Restoran Sahibi
|Sivil Şahıslar
|31
|GÖKHAN ÇANTAOĞLU
|Şahıs Şirket Sahibi (İnşaat) - Avukat
|Sivil Şahıslar
|32
|FATİH TANUĞUR
|Mimar
|Sivil Şahıslar
|33
|AYTEN UYSAL
|İç Mimar
|Sivil Şahıslar
|34
|İHSAN METİN
|Otel Sahibi
|Sivil Şahıslar
|35
|BURCU BALKAYA
|İnşaat Mühendisi
|Sivil Şahıslar
|36
|FİKRİYE ŞEKERCİ
|Emekli
|Sivil Şahıslar
|37
|GÜLPERİ ÇEVİK
|Emekli
|Sivil Şahıslar
|38
|MUSTAFA AKTAŞ
|Emekli - İş Takipçisi
|Sivil Şahıslar
|39
|CENGİZ SARIGÜL
|Emekli
|Sivil Şahıslar
|40
|AHMET UMUT
|Esnaf - Nalbur
|Sivil Şahıslar
|41
|ŞAHİN DURSUN
|Börek Ustası
|Sivil Şahıslar
|42
|İBRAHİM BAĞCİ
|Kalamar Restoran İşletmecisi
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|43
|TURGAY CÖMERT
|İş Takipçisi - Genpar Madencilik A.Ş. Sahibi
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|44
|ORHAN CAVILDAK
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|45
|CEM DEMİRBAŞ
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar (FİRAR)
|46
|MEHMET EMİN İLKMEN
|Emekli
|Sivil Şahıslar (YURTDIŞI)
|47
|NURETTİN ÖZEN
|İş Takipçisi - Müteahhit
|Sivil Şahıslar (YURTDIŞI)
39 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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