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CHP'li Adalar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda gelişme: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edilirken, 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada, sit alanlarında rüşvet karşılığı usulsüz ruhsat verildiği, kaçak yapılara göz yumulduğu, ceza indirimi karşılığında rüşvet pazarlıkları yapıldığı ve 40 ayrı eylem kapsamında 47 kişinin suça karıştığının tespit edildiği belirtildi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkındaki süreç sürüyor.

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CHP'li Adalar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda gelişme: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi
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  • CHP'li Adalar Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi, 3 kişi serbest bırakıldı.
  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve belediye yöneticilerinin sit alanında usulsüz ruhsat işlemleri ve rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
  • İstanbul merkezli 4 ilde 90 adrese düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı, başkan yardımcıları, birim amirleri ve iş takipçileri gözaltına alındı.
  • Soruşturmada şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, örgüt kurma ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından işlem yapılıyor.
  • Belediyenin tarihi yapılarda basit onarım adı altında esaslı tadilata izin verdiği, ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlediği tespit edildi.

CHP'li Adalar Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

YOLSUZLUK AĞI AÇIĞA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

CHP'li Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)CHP'li Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

TEKNİK VE MALİ TAKİP

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği, şüpheliler hakkında teknik takip yapılarak MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık beyanlarının alındığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilat ve inşai faaliyetlere 'basit onarım' adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlendiği veya göz yumulduğu tespit edildi.

CHP'li Adalar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda gelişme: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi-3

KAÇAK YAPILARA RÜŞVET KALKANI
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılara yüksek miktarda para cezası kesilerek işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, daha sonra cezanın düşürülmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak indirildiği ve bu yolla haksız menfaat sağlandığı belirtildi. Ayrıca belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin, belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, ruhsat işlemlerinin bu kişiler aracılığıyla hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsat verilmesinin sağlandığı iddia edildi. Soruşturmada şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı belirtildi.

CHP'li Adalar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda gelişme: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi-4

90 ADRESE ŞAFAK BASKINI
Elde edilen deliller doğrultusunda, İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerinde belirlenen toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ında aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

Operasyon kapsamında ele geçirilen materyallerOperasyon kapsamında ele geçirilen materyaller

Operasyon kapsamında, şüpheliler ve gözaltına alınan şahıslar:

1ALİ ERCAN AKPOLATAdalar Belediye BaşkanıBelediye Yöneticileri
2HÜSEYİN YILMAZAdalar Belediye Başkan YardımcısıBelediye Yöneticileri
3FIRAT DURAKAdalar Belediye Başkan YardımcısıBelediye Yöneticileri
4FUNDA YALÇINKAYAAdalar Belediyesi Ruhsat MüdürüBelediye Yöneticileri
5İLYAS BAYRAMAdalar Belediyesi Zabıta MüdürüBelediye Yöneticileri
6GÜLŞAH BULUTAdalar Belediyesinde SekreterBelediye Yöneticileri
7ABDULLAH ÇELİKCANAdalar Belediyesinde MemurBelediye Yöneticileri
8FURKAN GÜÇLÜERAdalar Belediyesinde MimarBelediye Yöneticileri
9ABDULLAH YILDIRIMBelediye Başkanı ŞoförüBelediye Yöneticileri
10TALİP GÜLÇİÇEKAdalar Belediyesi Zabıta MemuruBelediye Yöneticileri
11NESLİHAN ALNIAKJeofizik MühendisiBelediye Yöneticileri
12YAVUZ ÇİFTÇİOĞLUAdalar Belediyesi Meclis ÜyesiBelediye Çalışanları
13MEHMET NURİ KAYAAdalar Belediyesi Meclis ÜyesiBelediye Çalışanları
14CEMALETTİN ŞEREFLİERAnadolu Kulübü Derneği MüdürüSivil Şahıslar
15METİN ÖNALEski Meclis Üyesi - MüteahhitSivil Şahıslar
16HAYRETTİN BARBAROS TÜTÜNAdalar Su Sporları Kulübü MüdürüSivil Şahıslar
17AKIN KÜÇÜKVergi Dairesinde MemurSivil Şahıslar
18İRFAN DURMUŞOĞLUİş Takipçisi - MüteahhitSivil Şahıslar
19LEVENT DURMUŞOĞLUİş Takipçisi - MüteahhitSivil Şahıslar
20HASAN AKTAŞİş TakipçisiSivil Şahıslar
21ALEN OHANNES GÜNBERKİş Takipçisi - MüteahhitSivil Şahıslar
22ALİ YİĞİTİş Takipçisi - MüteahhitSivil Şahıslar
23MEHMET ŞİRİN ELMASİş Takipçisi - MüteahhitSivil Şahıslar
24FARUK ŞİRİNİş Takipçisi - MüteahhitSivil Şahıslar
25SEZAİ KERİM KAYADİBİİş Takipçisi - EsnafSivil Şahıslar
26VASİL PORİDİSİş TakipçisiSivil Şahıslar
27MELİKŞAH KAYAİş TakipçisiSivil Şahıslar
28CAFER ŞAKARİş TakipçisiSivil Şahıslar
29KEMAL KİLAvukatSivil Şahıslar
30ŞÜKRÜ BUDAKRestoran SahibiSivil Şahıslar
31GÖKHAN ÇANTAOĞLUŞahıs Şirket Sahibi (İnşaat) - AvukatSivil Şahıslar
32FATİH TANUĞURMimarSivil Şahıslar
33AYTEN UYSALİç MimarSivil Şahıslar
34İHSAN METİNOtel SahibiSivil Şahıslar
35BURCU BALKAYAİnşaat MühendisiSivil Şahıslar
36FİKRİYE ŞEKERCİEmekliSivil Şahıslar
37GÜLPERİ ÇEVİKEmekliSivil Şahıslar
38MUSTAFA AKTAŞEmekli - İş TakipçisiSivil Şahıslar
39CENGİZ SARIGÜLEmekliSivil Şahıslar
40AHMET UMUTEsnaf - NalburSivil Şahıslar
41ŞAHİN DURSUNBörek UstasıSivil Şahıslar
42İBRAHİM BAĞCİKalamar Restoran İşletmecisiSivil Şahıslar (FİRAR)
43TURGAY CÖMERTİş Takipçisi - Genpar Madencilik A.Ş. SahibiSivil Şahıslar (FİRAR)
44ORHAN CAVILDAKİş Takipçisi - MüteahhitSivil Şahıslar (FİRAR)
45CEM DEMİRBAŞİş Takipçisi - MüteahhitSivil Şahıslar (FİRAR)
46MEHMET EMİN İLKMENEmekliSivil Şahıslar (YURTDIŞI)
47NURETTİN ÖZENİş Takipçisi - MüteahhitSivil Şahıslar (YURTDIŞI)

39 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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