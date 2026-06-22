Artvin'de korkutan ceset ihbarı... Dalgıçlar baraj gölüne daldı | Gerçek çok farklı çıktı

Artvin'deki Muratlı Barajı Gölü yüzeyinde ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD personeli ve Hopa Deniz polisi ekipleri olay yerine sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin su altında yaptığı inceleme sonucunda cesetin değil, cansız bir mankenin olduğu tespit edildi.