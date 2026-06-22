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Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 2 yaralı | Dışişleri'nden "gerilimi düşürün" uyarısı

Karadeniz’de Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli kuru yük gemisine yönelik insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda iki Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve bölgedeki gelişmelerin diplomatik kanallardan izlendiğini açıkladı. Türkiye, Karadeniz’de sivil gemilerin güvenliğinin sağlanması için tüm taraflara gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırdı.

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Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 2 yaralı | Dışişleri'nden "gerilimi düşürün" uyarısı
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  • Karadeniz'de Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.
  • Saldırıda geminin mürettebatı arasında bulunan iki Türk vatandaşı yaralandı.
  • Olay 22 Haziran sabahı Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında meydana geldi.
  • Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu yaralanan vatandaşların durumunu yakından takip ediyor.
  • Dışişleri Bakanlığı bölgedeki tüm tarafları gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli kuru yük gemisine yönelik insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Panama bayraklı geminin mürettebatı arasında bulunan iki Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 2 yaralı | Dışişleri'nden "gerilimi düşürün" uyarısı-2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın bu sabah 22 Haziran tarihinde meydana geldiği, saldırının Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında bölgede artan gerilimin bir sonucu olduğu ifade edildi. Yaralanan vatandaşların durumlarının yakından takip edildiği, Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu'nun sürece müdahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer güvenliğinin korunmasına büyük önem verdiği vurgulanarak, "Bölgedeki tüm tarafları gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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