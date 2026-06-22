Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 2 yaralı | Dışişleri'nden "gerilimi düşürün" uyarısı

Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu yaralanan vatandaşların durumunu yakından takip ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın bu sabah 22 Haziran tarihinde meydana geldiği, saldırının Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında bölgede artan gerilimin bir sonucu olduğu ifade edildi. Yaralanan vatandaşların durumlarının yakından takip edildiği, Kiev Büyükelçiliği ve Odessa Başkonsolosluğu'nun sürece müdahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer güvenliğinin korunmasına büyük önem verdiği vurgulanarak, "Bölgedeki tüm tarafları gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel